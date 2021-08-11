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Компания Apple, судя по их последнему патенту, может начать использовать в своих новых продуктах дизайн в виде сот, использующийся в Mac Pro. Американское ведомство USPTO опубликовало сопроводительную документацию и эскизы.



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По информации источника, использовать подобное дизайнерское решение компания может в своих смартфонах, ноутбуках, планшетах, а также моноблоках. Так, у iMac ячейки могут появиться на задней крышке, а у iPhone подобное решение будет на боковых гранях.

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Производитель может использовать в своих продуктах металл (нержавеющая сталь или алюминий), полимер, а также углеродное волокно, стекло, керамику, сапфиры или же сочетания нескольких материалов в корпусах новой продукции. Также в этих документах есть упоминания как о цельных конструкциях, так и об отдельных элементах.

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Еще одна особенность подобного решения – подсветка. Ее элементы будут располагаться внутри корпуса устройств. У подсветки будет меняться свет, интенсивность свечения и частота мерцания. Подобное решение будет уведомлять вас о новых уведомлениях, звонках, состоянии батареи и т.д.

Пока никакой информации по поводу даты внедрения подобных решений в свои устройства компания не разглашает.