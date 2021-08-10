На видеокартах MSI RTX 3080 и RTX 3090 протекают термопрокладки
Большой минус видеопамяти GDDR6X заключается в том, что она очень горячая. По этой причине, igor`sLAB разобрали видеокарту MSI RTX 3080 SUPRIM и оценили влияние температур чипов памяти на состояние термоинтерфейса.
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Оказалось, что MSI использует в топовых видеокартах RTX 3080 и RTX 3090 достаточно мягкие термопрокладки, в которых очень много силикона. Как следствие, силикон под воздействием высоких температур попросту начинал протекать.
Физически эти видеокарты просто «жарились». Причём по словам источника, протекание может начаться через несколько месяцев использования либо буквально через несколько недель. Все зависит от того, в какой среде вы используете видеокарту. То есть насколько долго она работает под нагрузкой.
На фото ниже видны лужи силикона:
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Специалисты предположили, что производитель решил использовать мягкие термопрокладки, чтобы избежать проблем чрезмерного давления на чипы памяти, так как это может вызвать постепенное повреждение припоя, связывающего контакты чипа и основной платы.
Схожая проблема была и у RTX 2080 Ti. Утечки были настолько сильные, что силикон растекался как по большой площади платы. Если же у вас видеокарта будет установлена вертикально, то расплавленный силикон может затечь в PCI Express. А поскольку там установлен адаптер, то возможно размыкание контактов.
В итоге такая деградация термопрокладки ведет к тому, что она будет хуже отводить тепло. Видеокарта будет достигать больших температур и перегреваться. На практике было показано 110°.
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