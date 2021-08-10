Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большой минус видеопамяти GDDR6X заключается в том, что она очень горячая. По этой причине, igor`sLAB разобрали видеокарту MSI RTX 3080 SUPRIM и оценили влияние температур чипов памяти на состояние термоинтерфейса.

реклама

Оказалось, что MSI использует в топовых видеокартах RTX 3080 и RTX 3090 достаточно мягкие термопрокладки, в которых очень много силикона. Как следствие, силикон под воздействием высоких температур попросту начинал протекать.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Физически эти видеокарты просто «жарились». Причём по словам источника, протекание может начаться через несколько месяцев использования либо буквально через несколько недель. Все зависит от того, в какой среде вы используете видеокарту. То есть насколько долго она работает под нагрузкой.

На фото ниже видны лужи силикона:

реклама

Специалисты предположили, что производитель решил использовать мягкие термопрокладки, чтобы избежать проблем чрезмерного давления на чипы памяти, так как это может вызвать постепенное повреждение припоя, связывающего контакты чипа и основной платы.

Схожая проблема была и у RTX 2080 Ti. Утечки были настолько сильные, что силикон растекался как по большой площади платы. Если же у вас видеокарта будет установлена вертикально, то расплавленный силикон может затечь в PCI Express. А поскольку там установлен адаптер, то возможно размыкание контактов.

В итоге такая деградация термопрокладки ведет к тому, что она будет хуже отводить тепло. Видеокарта будет достигать больших температур и перегреваться. На практике было показано 110°.