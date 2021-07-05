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Компанией Transcend были представлены SSD 3D NAND, в которых присутствует технология Intelligent Power Shield (IPS). Эта технология дает безопасное хранение при внезапном отключении электричества.

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Данной технологией используется датчик напряжения, контролирующий его. Если оно падает до очень низкого уровня, то устройство питается с помощью полимерных танталовых конденсаторов. Их заряд обеспечивает безопасный перенос информации из буфера во флеш-память.

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За основу взята 96-слойная флеш-память 3D NAND, выдерживающая до трех тысяч циклов. Заявленная температура, при которой гарантируется стабильная работа, варьируется от -20 до 75 градусов по Цельсию.

Емкость новых SSD Transcend до 2 Tb. Устройства представлены в различных форм-факторах и с разными интерфейсами. Форм-факторы: 2.5-дюймовые, M.2, а также mSata. Интерфейсы: SATA III, NVMe PCIe.

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Надежность, внешнюю прочность и защиту от повышенных нагрузок от тепла и вибрации обеспечивает технология угловой заливки эпоксидной смолой.

Также компания создала специальное ПО, позволяющее осуществлять удаленный контроль накопителя, обеспечивать защиту конфиденциальных данных и восстанавливать данные.