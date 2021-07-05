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Украинским разработчиком и энтузиастом Юрием "1usmus" Бублием, создавшим известную многим программу ClockTuner for Ryzen (CTR), позволяющую разгонять процессоры Ryzen на архитектуре Zen 2, сейчас ведется работа по созданию своей новой программы Project Hydra, помогающей осуществить разгон CPU от AMD на новых архитектурах Zen 3 и Zen 3+.

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В настоящий момент новая программа пока находится на раннем этапе тестирования. Разработчик планирует выпустить альфа-версию утилиты в конце июля. Также он думает над созданием расширенной pro версии программы. В ней будет предусмотрен дополнительный функционал.

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Project Hydra – утилита, позволяющая разогнать и настроить следующие CPU: Ryzen 5000, Ryzen 5000g и Ryzen Threadripper 5000. Под разгон Zen 2 рекомендовано использование ClockTuner for Ryzen.

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Project Hydra разрабатывается на основе прошлой утилиты, однако здесь Юрий переработал интерфейс, а также добавил поддержку 3 наборов настроек кривой напряжения: для пониженного, нормального и повышенного напряжения.

Выросло и число профилей: теперь их 9. Также необходимо упомянуть и функцию постоянного мониторинга, отключающую профили в критические моменты, чтобы избежать неблагоприятных последствий.