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Первые модули DDR5 от TeamGroup уже в дефиците

Едва появившись в продаже, потребительские модули DDR5 тут же оказались в дефиците
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Как только новые модули DDR5 для потребительского рынка поступили в продажу, их сразу всех раскупили. При этом покупателей не смутило и то, что на данный момент пока не налажен выпуск материнских плат под оперативную память нового поколения. Отраслевые эксперты считают, что грядет дефицит комплектующих.

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Компанией TeamGroup был выпущен комплект, состоящий из 2 планок ОЗУ DDR5 с частотой 4800 MHz. Объем каждой планки составляет 16 Gb с таймингами 40-40-40-77 при напряжении 1.1 В. Некоторое время они находились на складах таких интернет-магазинов как Newegg и Amazon, однако вскоре были раскуплены. Цена составляла 310 долларов.

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Интересно то, что на данный момент еще не выпущены материнские платы и процессоры, которые бы поддерживали данный стандарт оперативной памяти.

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Аналитики относительно всей этой шумихи выдвигают разные мнения. По словам одних, во всем этом виноваты перекупщики. По их прогнозам, наступит дефицит новой оперативной памяти, схожий с нынешним дефицитом видеокарт. Другие же говорят о том, что это, вероятнее всего, геймеры начиняют заранее готовиться к апгрейду своего железа.

Начало выпуска материнских плат с поддержкой оперативной памяти нового поколения, а также процессоров Intel должно начаться во второй половине 2021 года.

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h2o
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ещё один албанец "их сразу всеХ раскупили"... кого их? модули памяти одушевлённые?
Первые модули DDR5 от TeamGroup уже в дефиците
JuDI
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Юрий Соколов
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да, но больше не поймают, сейчас сеть выросла в 5 раз, не ловят люди с 1400 плотов, поэтому только пул, причем при появлении официальных пулов все придется переплочивать
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front242
01:13
да, upnp есть, который проброс портов, а upnp mediaserver, который ещё называют dlna нету
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