Первые модули DDR5 от TeamGroup уже в дефиците
Как только новые модули DDR5 для потребительского рынка поступили в продажу, их сразу всех раскупили. При этом покупателей не смутило и то, что на данный момент пока не налажен выпуск материнских плат под оперативную память нового поколения. Отраслевые эксперты считают, что грядет дефицит комплектующих.
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Компанией TeamGroup был выпущен комплект, состоящий из 2 планок ОЗУ DDR5 с частотой 4800 MHz. Объем каждой планки составляет 16 Gb с таймингами 40-40-40-77 при напряжении 1.1 В. Некоторое время они находились на складах таких интернет-магазинов как Newegg и Amazon, однако вскоре были раскуплены. Цена составляла 310 долларов.
Интересно то, что на данный момент еще не выпущены материнские платы и процессоры, которые бы поддерживали данный стандарт оперативной памяти.
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Аналитики относительно всей этой шумихи выдвигают разные мнения. По словам одних, во всем этом виноваты перекупщики. По их прогнозам, наступит дефицит новой оперативной памяти, схожий с нынешним дефицитом видеокарт. Другие же говорят о том, что это, вероятнее всего, геймеры начиняют заранее готовиться к апгрейду своего железа.
Начало выпуска материнских плат с поддержкой оперативной памяти нового поколения, а также процессоров Intel должно начаться во второй половине 2021 года.
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