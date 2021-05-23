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Девушка под ником itsconspiracyseriously выложила видеоролик в TikTok, которое сразу завирусилось. В нем она рассказала о том, что iPhone фотографируют вас без вашего ведома каждые 5 секунд. Свои слова она подкрепила доказательствами.

На видеоролике видно, что раз в 5 секунд устройство фотографирует пользователя, смотрящего на дисплей. "Фотографирует" устройство благодаря камере, у которой инфракрасный объектив. Приглядевшись, становится заметно срабатывание повторяющейся вспышки фронтальной камеры - она служит для подсветки лица. Однако человек в обычных условиях ее не замечает, так как человеческий глаз не воспринимает инфракрасный свет.

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На кадре слева видна вспышка, которую пользователь не может увидеть невооруженным глазом.

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У владелицы аккаунта примерно 173 тысячи подписчиков. Видео завирусилось и уже собрало свыше 1,5 миллиона просмотров.

Разгадка тайны

Хоть на видеоролике и заметно, что устройство действительно "снимает" пользователя, но в действительности все совсем не так. Экспертами была объяснена суть этих вспышек. Так работает технология распознавания лица Face ID.

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Устройство часто сканирует лица людей, дабы определить, куда он смотрит в данный момент: на дисплей гаджета или куда-то еще. Данная функция называется Attention Aware (распознавание внимания).

Она позволяет автоматически регулировать громкость сигналов в зависимости от того, смотрит ли пользователь в экран. Подобным способом работает и затемнение экрана гаджета.