Apple Watch в 2022 году научат измерять давление, уровень сахара и алкоголя в крови
Британская газета The Telegraph рассказала о новейших функциях, которые появятся Apple Watch Series 8. Устройство должно быть выпущено в следующем году. Их научат измерению кровяного давления, уровня сахара и алкоголя в крови не инвазивными методами.
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Согласно этой статье, Apple выбрала Rocley Photonics в качестве партнера, который будет заниматься поставками оптических датчиков, которые помогут устройству измерять новые показатели здоровья человека. В том году ген. директор компании уже объявил, что в следующем году появится коммерческое оборудование с датчиками, измеряющими давление, сахар и алкоголь в крови.
В настоящее время последняя версия 6 серия часов умеет измерять частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и ЭКГ – это позволяет вашему устройству следить за вашим здоровьем и, если есть какие-либо отклонения, уведомлять вас, прежде чем это перерастет в серьезное заболевание. Добавление трех новых датчиков повышает способность устройства контролировать ваше состояние. Это полезно для профилактики диабета, высокого кровяного давления и прочих болезней.
Например, функция отслеживания уровня алкоголя в крови уведомляет владельца о том, что его уровень в крови все еще высок и что он еще не может водить машину. Благодаря этой функции в будущем могут быть введены автомобильные системы, которые не позволяют автомобилю заводиться в состоянии алкогольного опьянения.
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