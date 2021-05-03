Первые складные iPhone возможно появятся в 2023 году
Известным аналитиком Мин-Чи Куо был опубликован новый отчет о проектах будущих продуктов Apple. Он отметил, что появление первого гибкого смартфона от Apple состоится только к 2023 году.
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Также он сообщил, что у складывающегося iPhone будет 8-дюймая OLED матрица, разрешение которой QHD+. Хоть Samsung и будет поставлять гибкие экраны, однако Apple будет использовать серебряную нанопроволоку, дабы улучшить складывающийся механизм. Кстати, ее уже используют для экрана «умных» колонок HomePod.
У Apple также уже есть некоторые патенты, описывающие конструкцию будущего складного гаджета. Для долговечности устройства, особенно в условиях низкой температуры, когда различные материалы становятся более ломкими, Apple планирует использование на месте изгиба полосок сверхъярких пикселей. При включении этих пикселей место сгиба начинает нагреваться, и материалам легче гнуться.
Мин-Чи Куо считает, что в 2023 году компания Apple вполне может быть лидером на рынке складывающихся устройств, хотя Samsung уже довольно давно развивается в данной области. Также он отметил, что компания сможет изготовить свыше 15 миллионов складных устройств. Данных о количестве поставляемых Samsung Galaxy Z Fold2 пока нет, однако аналитиками из Counterpoint Research было упомянуто о производстве не более 500 тысяч гаджетов.
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