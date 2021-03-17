Российские Realme C21 и C20 будут отличаться от международных поддержкой NFC при цене $115-123
Компания Realme все еще подогревает интерес у будущей презентации, которая пройдет 23 марта 2021 года.
реклама
Производитель в соц. сетях поделился интересными новостями: на презентации представят новые модели смартфонов - Realme C20 и Realme C21.
Исключительно для России компания обещает выпустить отдельные модификации Realme C20 и Realme C21 с поддержкой технологии беспроводной передачи данных – NFC. Отмечу, что на международный рынок модификации Realme C20 и Realme C21 с NFC поставляться не будут. Как объяснили представители компании: «Мы просто не могли оставить российских пользователей без неё».
Напоминаю, Realme C20 и Realme C21 – это сверхдешевые смартфоны в ценовом диапазоне от 115 до 123 долларов (8374 рублей – 8956 рублей).
Аппаратная основа обеих моделей такая же, как и у Realme C11, Realme C12, а также Realme C15 – MediaTek Helio G35. Это восьмиядерный чипсет, состоящий из 8 ядер Cortex-A53 на 2300 МГц. Емкость аккумулятора составляет 5000 mAh. Оба смартфона оснащены 6,5 дюймовым экраном с разрешением 1600×720 (HD+). Работают гаджеты на OC Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI.
Отличаются смартфоны тем, что у более дешевой модели (Realme C20) отсутствует дактилоскопический сканер (отпечатков пальцев), а также имеются различия в камере: у C21 это основная камера с тремя модулями (13Мп, 2Мп и 2 Мп), у C20 основная камера с одним модулем на 8Мп. Фронтальная камера у обеих моделей на 5Мп.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила