Яндекс.Маркет опубликовал список самых популярных процессоров февраля: на первом месте AMD
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Недавно Яндекс.Маркет поделился статистическими данными, которая отражает продажи процессоров в России за текущий год. На мировом рынке AMD продается успешнее Intel (правда, с недавних пор из-за дефицита процессоров AMD уже не так успешно), однако на российском рынке Intel снова отвоевывает долю. На долю Intel приходится свыше 47%, в сравнении с февралем 2020 года этот показатель был равен 38,7%. Доля AMD, в свою очередь, наоборот снизилась до 52,4% (в начале 2020 года этот показатель был равен 61,3%). Только за январь этого года доля AMD уменьшилась на 1,6%!
По статистике Яндекс.Маркет, чаще всего российские пользователи приобретают шестиядерный AMD Ryzen 5 3600. Он занимает 9,7% от всех продаж в данном сегменте. Он лидирует уже на протяжении четырех месяцев. Стоит учесть, что цена на этот процессор снизилась на 7%.
На втором месте находится его преемник – шестиядерник от компании AMD - Ryzen 5600X. На третьем месте находится лучший из бюджетных игровых процессоров от компании Intel - Core I5 10400F. Из 10 позиций топа AMD заняла 7 мест.
Ранее, наиболее народным считался процессор AMD Ryzen 5 2600, который за прошлый год неоднократно занимал лидирующую позицию рейтинга. Однако в феврале этого года он занял лишь шестое место.
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