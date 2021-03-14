Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ

Из-за приложений и функций, ориентированных как на корпоративных, так и на частных клиентов Windows 10 получилась "перегруженной". Microsoft нашла простой способ справиться с этой проблемой.
[ ] для раздела Блоги
9
!! RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Покупая новое устройство, всегда ожидаешь, что оно будет «чистым», не забитым ненужным софтом. Однако, зачастую при покупке нового компьютера на базе Windows 10 там уже предустановлено фирменное обеспечение Microsoft и OEM-производителей. Даже переустановив OC, вас все равно ждут предустановленный софт, например, Paint 3D или 3D Viewer.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Эти приложения, согласно Microsoft, ориентированы, в первую очередь, на «художников», «создателей». Для большинства пользователей такого рода приложения являются абсолютно бесполезным ПО. 

Хорошей новостью является то, что компания Microsoft наконец-то решила сократить количество таких программ в Windows 10. Изменения уже коснулись сборок Windows Insider.

реклама

В обновлении Sun Valley Microsoft сделает непопулярные программы и функции необязательными.

С версии 21H1 Windows 10 Paint 3D и 3D Viewer больше не будут автоматически предустанавливаться. Для тех же, кому они были нужны, смогут их самостоятельно загрузить из фирменного магазина Microsoft Store.

Изменения коснулись и папки «3D-объекты», а также приложения «Панель математического ввода». Они тоже будут удалены.


реклама

Изменения уже коснулись предварительных сборок Windows 10. После установки обновления предварительного Windows 10 просмотра с помощью ISO файла, вы не увидите эти приложения и папки.

Есть вероятность, что данные изменения затронут производственные сборки версии 21H2 (Sun Valley), запуск которых ожидается осенью.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 windows новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
85
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 85

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
66
Один из покупателей AMD Ryzen 9 5950X сразу лишил процессор крышки
38
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
29
Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
24
HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS
10
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
13
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась на 18 000 рублей
30
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
36
Выбираем лучшую видеокарту для майнинга и игрового компьютера на вторичном рынке с экспертами РБК
46
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
30
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
259
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
37
Samsung Galaxy A52 распаковали до анонса: 5G и экран 120 Гц
2
AMD Radeon RX 6700 XT неэффективна в майнинге Ethereum — новинка уступает даже RX 5700 XT
21
Google ощутимо ускорила браузер Chrome, сократив использование ОЗУ до 22%
48
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
50
Microsoft упростит Windows 10 и сделает её менее загруженной лишними программами уже в 2021 году
8
Новый 12-ядерный процессор Apple M1X сравнялся с Core i9-10900K в многоядерном тесте Geekbench
10
Курс биткоина превысил 60000 долларов США
35
Самый крупный астероид за всю историю наблюдений 21 марта приблизится к Земле
44

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
35
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
82
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
24
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
9

Сейчас обсуждают

SATelit
22:30
Ужо решили, в отличии от потанцевала у Intel с кольцевой шиной, дырявая она оказалась...
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
Lemeshchuk Vitaliy
22:30
Аххаа новости на ру. Оверах просто фэнтэзи
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
Влад Александров
22:29
Да тут скорее просто скопировали статью и все. Безо всяких проверок и тд. Даже не понимают о чем пишут
Выбираем лучшую видеокарту для майнинга и игрового компьютера на вторичном рынке с экспертами РБК
Auroson1c
22:27
Все сходится. В жизни все так же, реализм
Авторы градостроительного симулятора Cities: Skylines поделились статистикой о деятельности игроков
SATelit
22:27
аФтАр спроси ремонтные мастерские по видеокартам, как раз графические чипы после майнинга и не вылетают в силу своей конструкции и расчёта на экстремальные температуры с завода, сыпется как раз память...
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
Олег Смирнов
22:25
Нифига не проработанная игра! Ни одного мода не ставил, чтобы не глючило: 1. Мусоросборок 10 шт - город утопает в мусоре, а у каждой то 10 мусоровозов из 20, то 5 из 20, то 2 из 20 работает. 2. Мусор...
Авторы градостроительного симулятора Cities: Skylines поделились статистикой о деятельности игроков
murmand
22:25
Ставьте линукс и присоединитесь к тем 2% упоротого населения, почувствуйте себя особенным!
В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
murmand
22:23
Destroy Windows 10 Spy погуглите, можно на выбор как отключить телеметрию, так и ненужный софт
В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
SATelit
22:21
Увы, нет..)) Он Ещё в синем мире летает, который был до Zen2... Да и с ценами сейчас всё наоборот, Intel для нищих, AMD для богатых, рыночные отношения мать их так...
Core i7-11700 почти не отстал от Ryzen 7 5800X в бенчмарках и показал свои возможности в играх
Egor Ka
22:21
у амд с потанцевалом работы юсб до сих пор проблема
Новая версия микрокода позволила Core i7-11700K улучшить результаты и приблизиться к Ryzen 7 5800X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем