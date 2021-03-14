В следующем обновлении Windows 10 Microsoft сократит количество "ненужных" программ
реклама
Покупая новое устройство, всегда ожидаешь, что оно будет «чистым», не забитым ненужным софтом. Однако, зачастую при покупке нового компьютера на базе Windows 10 там уже предустановлено фирменное обеспечение Microsoft и OEM-производителей. Даже переустановив OC, вас все равно ждут предустановленный софт, например, Paint 3D или 3D Viewer.
Эти приложения, согласно Microsoft, ориентированы, в первую очередь, на «художников», «создателей». Для большинства пользователей такого рода приложения являются абсолютно бесполезным ПО.
Хорошей новостью является то, что компания Microsoft наконец-то решила сократить количество таких программ в Windows 10. Изменения уже коснулись сборок Windows Insider.
реклама
В обновлении Sun Valley Microsoft сделает непопулярные программы и функции необязательными.
С версии 21H1 Windows 10 Paint 3D и 3D Viewer больше не будут автоматически предустанавливаться. Для тех же, кому они были нужны, смогут их самостоятельно загрузить из фирменного магазина Microsoft Store.
Изменения коснулись и папки «3D-объекты», а также приложения «Панель математического ввода». Они тоже будут удалены.
реклама
Изменения уже коснулись предварительных сборок Windows 10. После установки обновления предварительного Windows 10 просмотра с помощью ISO файла, вы не увидите эти приложения и папки.
Есть вероятность, что данные изменения затронут производственные сборки версии 21H2 (Sun Valley), запуск которых ожидается осенью.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила