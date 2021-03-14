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Покупая новое устройство, всегда ожидаешь, что оно будет «чистым», не забитым ненужным софтом. Однако, зачастую при покупке нового компьютера на базе Windows 10 там уже предустановлено фирменное обеспечение Microsoft и OEM-производителей. Даже переустановив OC, вас все равно ждут предустановленный софт, например, Paint 3D или 3D Viewer.

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Эти приложения, согласно Microsoft, ориентированы, в первую очередь, на «художников», «создателей». Для большинства пользователей такого рода приложения являются абсолютно бесполезным ПО.

Хорошей новостью является то, что компания Microsoft наконец-то решила сократить количество таких программ в Windows 10. Изменения уже коснулись сборок Windows Insider.

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В обновлении Sun Valley Microsoft сделает непопулярные программы и функции необязательными.

С версии 21H1 Windows 10 Paint 3D и 3D Viewer больше не будут автоматически предустанавливаться. Для тех же, кому они были нужны, смогут их самостоятельно загрузить из фирменного магазина Microsoft Store.

Изменения коснулись и папки «3D-объекты», а также приложения «Панель математического ввода». Они тоже будут удалены.





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Изменения уже коснулись предварительных сборок Windows 10. После установки обновления предварительного Windows 10 просмотра с помощью ISO файла, вы не увидите эти приложения и папки.

Есть вероятность, что данные изменения затронут производственные сборки версии 21H2 (Sun Valley), запуск которых ожидается осенью.