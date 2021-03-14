AMD Radeon RX 6700 XT показывает производительность в майнинге 40 МХ/с
Компания AMD готовится к выпуску новой видеокарты RX 6700 XT на следующей неделе, однако многим интересно узнать, как она будет вести себя не только в играх, но и в майнинге.
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Компания NVIDIA ограничивает в производительности добычу криптовалюты свои новые видеокарты, чтобы удовлетворить спрос со стороны геймеров. Сейчас, как правило, майнеры отдают предпочтение компании NVIDIA в выборе оборудования для своих ферм, подзабыв про возможности AMD. Согласно опубликованным авторами ресурса Cryptocryptonews скриншотам, скорость добычи Ethereum (ETH) новой видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT составит 43,5 МХ/с, причем есть возможность ее увеличения путем разгона.
Если сравнивать с NVIDIA GeForce RTX 3060 TI, скорость которой, кстати, составляет 50 МХ/с в стоке, то результаты RX 6700 XT кажутся не такими уж и большими. В то же время видеокарты Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT выдают около 60 МХ/с.
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Интересно то, насколько улучшится результат разогнанной видеокарты с оптимизацией энергопотребления по сравнению с базовыми настройками, а также будет ли стоить оно того.
Так как у видеокарты нет искусственного ограничителя, то после разгона скорость майнинга возможно увеличить до 47-48 МХ/с.
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