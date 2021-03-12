В России появился самый дешевый смартфон от Nokia
В России начали продавать ультрабюджетный смартфон Nokia 1.4.
реклама
Гаджет оснастили 6,51-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720 (HD+). За счет этого удалось снизить себестоимость устройства. На задней поверхности расположился сканер отпечатков пальцев. Помимо сканера, смартфон оснастили датчиками освещенности, приближения, а также акселерометром. Задняя крышка из нескользящего покрытия, рассчитанная на активное использование.
Смартфон оснащен четырехъядерным процессором начального уровня Qualcomm Snapdragon 215 и видеопроцессором Adreno 308. Доступны 2 версии: 2/32 Гб и 3/64 Гб. Также есть слот для карты microSD с поддержкой до 128 Гб.
Что касается камер, то тут их две: основная на 8 Мп и дополнительный датчик для макросъемки на 2 МП. Фронтальная камера на 5 Мп.
реклама
Сэкономили и на разъеме: вместо современного Type-c здесь установлен microUSB. Про быструю зарядку и говорить нечего. Зарядное устройство 5В/1A. Зато аккумулятор аж на 3900 мАч.
Есть поддержка 2 Сим: Nano SIM + Nano SIM + Micro SD.
Смартфон получил Android 10 (версия Go) с возможностью обновления до Android 11 (версия Go).
реклама
Доступны версии 2/32 Гб Синего и Серого цветов за 7990 рублей, а также 3/64 Синего и Пурпурного цветов за 9990 рублей.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила