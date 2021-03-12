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В России начали продавать ультрабюджетный смартфон Nokia 1.4.

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Гаджет оснастили 6,51-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720 (HD+). За счет этого удалось снизить себестоимость устройства. На задней поверхности расположился сканер отпечатков пальцев. Помимо сканера, смартфон оснастили датчиками освещенности, приближения, а также акселерометром. Задняя крышка из нескользящего покрытия, рассчитанная на активное использование.

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Смартфон оснащен четырехъядерным процессором начального уровня Qualcomm Snapdragon 215 и видеопроцессором Adreno 308. Доступны 2 версии: 2/32 Гб и 3/64 Гб. Также есть слот для карты microSD с поддержкой до 128 Гб.

Что касается камер, то тут их две: основная на 8 Мп и дополнительный датчик для макросъемки на 2 МП. Фронтальная камера на 5 Мп.

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Сэкономили и на разъеме: вместо современного Type-c здесь установлен microUSB. Про быструю зарядку и говорить нечего. Зарядное устройство 5В/1A. Зато аккумулятор аж на 3900 мАч.

Есть поддержка 2 Сим: Nano SIM + Nano SIM + Micro SD.

Смартфон получил Android 10 (версия Go) с возможностью обновления до Android 11 (версия Go).

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Доступны версии 2/32 Гб Синего и Серого цветов за 7990 рублей, а также 3/64 Синего и Пурпурного цветов за 9990 рублей.