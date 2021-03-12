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10 марта начался старт продаж нового смартфона Xiaomi Mi 10S на китайском рынке.

Старшая версия 12/256 ГБ будет стоить 3799 юаней (43 тыс. рублей), младшая версия 8/128 - 3299 юаней (37 тыс. рублей). О выходе смартфона на другие рынки пока не сообщается.

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Ближайшим аналогом Mi 10S можно назвать Mi 10T. Отличием является то, что в новой версии «сердцем» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 870, тогда как у предшественника - Snapdragon 865.

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Обновление получил и экран: теперь вместо IPS дисплея с частотой 144 Гц (как у Mi10T) в смартфоне используется AMOLED дисплей с частотой 90 Гц и сертификацией HDR10+.

Также гаджет получил стереодинамики Harman Kardon, благодаря чему возглавил рейтинг DxOMark.

Помимо этого, смартфон оснастили аккумулятором на 4780 мАч. Он поддерживает быструю проводную (33 ВТ) и беспроводную зарядку (30 Вт), а также возможность зарядки аксессуаров от самого смартфона с помощью реверсивной 10-ваттной катушки.

Набор камер остался стандартным, однако датчики получили обновление: это основной модуль на 108 Мп, широкоугольный на 13 Мп и дополнительные модули для макро и датчик глубины по 2 Мп. Фронтальная камера получила модуль с разрешением 20 Мп.

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Продажи стартовали 10 марта. Однако пока только в Китае.