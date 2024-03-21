Мартовское обновление приводит к проблемам с вызовами и СМС

Некоторые пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 столкнулись с досадным сбоем, влияющим на основные функции их устройств. После недавнего обновления программного обеспечения в марте 2024 года несколько пользователей Pixel сообщают о проблемах с приемом телефонных звонков и текстовых сообщений (SMS). Согласно отчетам, звонки часто передаются прямо на голосовую почту, даже не звоня на устройстве Pixel получателя, а текстовые сообщения задерживаются или вообще не появляются.

Разочарованные пользователи нескольких операторов связи в США и Канаде, а также в Европе и Индии описали свои проблемы на Reddit и форуме сообщества Pixel. Все эти рынки являются официальными рынками Pixel, поэтому телефоны сертифицированы для использования в этих регионах.

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«Я разблокировал Pixel 7 (Европа) с двумя SIM-картами. После мартовского обновления или обновления Google Play мой телефон перестает принимать звонки [или SMS], когда он некоторое время бездействует», — написал один раздраженный пользователь. «После перезапуска или включения/выключения режима полета все возвращается в норму. Телефон находится на том же месте. Раньше у меня никогда не было этой проблемы».

Сбой проявился и у нескольких других владельцев Pixel, испытавших аналогичные проблемы с пропущенными звонками и текстовыми сообщениями, общим знаменателем которых является мартовское обновление. Пострадавшие пользователи описывают одни и те же проблемы. Некоторые телефоны вообще не принимают звонки, оставляя в лишь уведомления о пропущенных вызовах. У других звонки переходят непосредственно на голосовую почту, оставляя пользователя в неведении. В некоторых случаях только перезагрузка устройства временно восстанавливает функциональность вызовов.

Похоже, эта проблема затрагивает последнюю серию Pixel 8 и ее непосредственную предшественницу, серию Pixel 7, включая бюджетный Pixel 7a. Официального подтверждения от Google не последовало, поэтому пользователи не могут ответить на вопрос, что происходит и когда будет доступно исправление.

Будем надеяться, что Google предоставит быстрое решение, чтобы полностью решить эти проблемы и восстановить телефонные звонки и возможности обмена сообщениями на своих устройствах Pixel.