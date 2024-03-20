Змееподобный робот, созданный для поиска жизни на спутнике Сатурна

Команда робототехников из Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института, работающая с коллегой из Института робототехники Университета Карнеги-Меллон, разработала змееподобного робота для исследования местности на Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна.

В своей статье, опубликованной в журнале Science Robotics, группа описывает робота, который был разработан специально для перемещения по ледяной местности, с которой он столкнется на Энцеладе.

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Энцелад большей частью покрыт льдом. Предыдущие исследования показали, что поверхность спутника весьма разнообразна, включая плоские участки, хребты, образовавшиеся из-за столкновений ледяных масс, и кратеры, образовавшиеся от ударов астероидов.

Совсем недавно исследователи обнаружили, что на Энцеладе также есть подземный океан, а зонды наблюдали выбросы водных шлейфов в его южных регионах. Эти последние открытия заставили ученых задуматься, может ли ледяная луна скрывать под своей морозной поверхностью какую-то форму жизни. В новом исследовании ученые спроектировали и построили прототип робота для исследования Энцелада и поиска признаков жизни.

Прототип робота имеет длину около 4 метров и состоит из головы с компьютером и нескольких сегментов, составляющих тело. Сегменты соединяются друг с другом посредством шаровых шарниров, которые позволяют им поворачиваться независимо друг от друга. Каждый сегмент также оснащен приспособлениями для передвижения.

Робот, которого команда назвала Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), был разработан для автономной работы — он перемещается по ледяной местности, вращая свои приспособления, исследуя лед на ходу. Захваченный материал затем проверяется на наличие материалов и признаков жизни. EELS также имеет несколько датчиков и камер, которые помогают ему выбрать путь, а если он застрянет, он также может двигаться задним ходом.

Исследователи также поработали над долговечностью. Помимо перемещения по порой труднопроходимой местности, робот также должен быть способен выдерживать среднюю температуру -198°C в полдень вдоль экватора спутника. Команда уже успешно протестировала своего робота в своей лаборатории, в песчаном месте и на леднике Атабаска в Альберте, Канада.