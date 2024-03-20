ООН заявляет, что электронные отходы от вышедших из строя электрических устройств накапливаются, а переработка не поспевает за ними

ООН предупредила, что электрические и электронные отходы накапливаются во всем мире, в то время как уровень переработки остается низким и, вероятно, снизится еще больше.

ООН определяет как «электронные отходы» любое выброшенное устройство с вилкой или аккумулятором, включая мобильные телефоны, электромобили и игрушки, телевизоры, электронные сигареты, портативные компьютеры и солнечные панели.

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В новом отчете, опубликованном в среду, Международный союз электросвязи ООН и исследовательское подразделение ЮНИТАР заявили, что в 2022 году было произведено около 62 миллионов тонн «электронных отходов», чего достаточно, чтобы заполнить тягачи с прицепами, которые можно было бы выстроить в ряд друг к другу по всему миру. К 2030 году его объем достигнет 82 миллионов тонн.

Металлы, включая медь, золото и железо, составили половину из 62 миллионов тонн на общую сумму около 91 миллиарда долларов, говорится в докладе. На долю пластмасс приходится 17 миллионов тонн, а остальные 14 миллионов тонн включают такие вещества, как композитные материалы и стекло.

ООН утверждает, что в 2022 году было надлежащим образом собрано и переработано чуть более 22% массы электронных отходов. Ожидается, что к концу десятилетия этот показатель снизится до 20% из-за «ошеломляющего роста» таких отходов из-за более высокого потребления, ограниченных возможностей ремонта, более коротких жизненных циклов продуктов, растущей «электронизации» общества и неадекватной инфраструктуры управления электронными отходами.

Они заявили, что некоторые из выброшенных электронных устройств содержат опасные элементы, такие как ртуть, а также редкоземельные металлы, востребованные производителями технологической отрасли. В настоящее время только 1% спроса на 17 минералов, входящих в состав редких металлов, удовлетворяется за счет переработки.

Согласно отчету, около половины всех электронных отходов образуется в Азии, где лишь немногие страны имеют законы об электронных отходах или целях их сбора. Уровень переработки и сбора отходов достигает 40% в Европе, где образование отходов на душу населения является самым высоким: почти 18 килограммов. В Африке, которая производит меньше всего мусора из пяти крупных регионов мира, уровень переработки и сбора мусора колеблется на уровне около 1%, говорится в сообщении.

«Последние исследования показывают, что глобальная проблема, создаваемая электронными отходами, будет только возрастать», – заявил Космас Лакисон Завазава, глава Бюро развития электросвязи МСЭ. «Поскольку менее половины стран мира внедряют и обеспечивают соблюдение подходов к решению этой проблемы, это вызывает тревогу по поводу необходимости принятия эффективных правил для ускорения сбора и переработки отходов».

Для некоторых электронные отходы представляют собой способ заработать деньги, роясь в мусоре в развивающихся странах в поисках желанных товаров, несмотря на риски для здоровья.

На свалке Дандора, куда попадает мусор, собранный в столице Кении Найроби, — несмотря на то, что суд признал ее переполненной более поколения назад, — мусорщики пытаются заработать на жизнь, собирая мусор из электронных отходов, которые можно продавать предприятиям в качестве вторичного сырья.

Одним из таких людей является Стив Окот. «Когда электронные отходы попадают сюда, они содержат порошок, который вредит моему здоровью», — сказал он, добавив, что, когда электронные устройства нагреваются, они выделяют газы, и он «не может прийти на работу из-за проблем с грудью». Однако Окот сказал, что у них нет другого выбора: «Теперь мы привыкли к дыму, потому что, если вы не пойдете на работу, вы не будете есть».

Заводы по переработке отходов, такие как центр WEEE в Найроби, имеют пункты сбора по всей Кении, где люди могут безопасно избавиться от старого электрооборудования.

«Мы проводим инвентаризацию предметов», — сказала Кэтрин Васолия, главный операционный директор WEEE, чтобы проверить данные на представленных устройствах и очистить их. Затем они проверяют каждый, чтобы оценить, «можно ли его повторно использовать или перепрофилировать».

Эксперт по электронным отходам Джордж Масила обеспокоен воздействием электронных отходов на почву. «Когда все эти электронные отходы попадают на свалки или безжалостно сбрасываются где-либо еще, это может оказать серьезное воздействие на почву», — сказал Масила. «Каждый год идут дожди, вода течет и притягивает все эти элементы, которые попадают в окружающую среду. Вода загрязняется». Он сказал, что более масштабная переработка и повторное использование таких материалов это один из вопросов, который стоит рассмотреть подробнее.