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hilnur20012
Дроны сделали снимки внутри расплавленного реактора Фукусимы
Снимки, сделанные глубоко внутри расплавленного реактора Фукусимы, показывают повреждения, но оставляют много вопросов без ответа

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На изображениях, сделанных миниатюрными дронами из глубины сильно поврежденного реактора на АЭС «Фукусима», видно смещенное оборудование управления и деформированные материалы, но они оставляют без ответа многие вопросы, подчеркивая сложную задачу вывода станции из эксплуатации.

12 фотографий, опубликованных оператором АЭС, являются первыми, сделанными изнутри основной структурной опоры, называемой постаментом, в наиболее пострадавшей первичной защитной оболочке реактора № 1, области непосредственно под активной зоной реактора. Чиновники давно надеялись добраться до этого места, чтобы осмотреть активную зону и расплавленное ядерное топливо, которое капало туда, когда системы охлаждения станции были повреждены сильным землетрясением и цунами в 2011 году.

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В предыдущих попытках ученые не смогли достичь этого места с помощью роботов. Теперь же двухдневное исследование с использованием крошечных дронов было завершено компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO). Фотографии с дрона были опубликованы в понедельник.

Внутри трех поврежденных реакторов осталось около 880 тонн высокорадиоактивного расплавленного ядерного топлива. TEPCO пытается узнать больше о его местонахождении и состоянии, чтобы облегчить его удаление и вывести станцию из эксплуатации.

На цветных изображениях высокой четкости, снятых дронами, видны коричневые объекты различной формы и размера, свисающие из разных мест постамента. Были смещены части механизма привода управляющего стержня, управляющего цепной ядерной реакцией, и другое оборудование, прикрепленное к активной зоне.

Представители TEPCO заявили, что не смогли определить по изображениям, были ли свисающие комки расплавленным топливом или обломками, не получив других данных, таких как уровни радиации. На дронах не было дозиметров для измерения радиации, поскольку они должны были быть легкими и маневренными.

По словам официальных лиц, камеры дронов не могли видеть дно активной зоны реактора, отчасти из-за темноты у защитной оболочки. По их словам, информация, полученная зондом, может помочь в будущих исследованиях расплавленных обломков, которые имеют ключевое значение для разработки технологий и роботов для их удаления.

Но то, что многое остается неизвестным о внутренней части реакторов, говорит о том, насколько это будет сложно. Критики говорят, что 30-40-летняя цель очистки, установленная правительством и TEPCO, слишком оптимистична. Сложный процесс вывода станции из эксплуатации уже отложен на годы из-за технических препятствий и отсутствия данных.

#аэс #фукусима #фукусима-1 #аэс &quot;фукусима&quot; #аэс фукусима-1
Источник: techxplore.com
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