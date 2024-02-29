Цена биткойна продолжает расти

Биткойн преодолел отметку в 60 000 долларов в среду, приблизившись к своему историческому максимуму и продолжив безудержный рост с момента одобрения нового типа инвестиций, индексированных по криптовалюте.

В 13:25 по Гринвичу биткойн торговался на уровне около 60 301 доллара, приблизившись к своему историческому максимуму в 68 991 доллар, который был достигнут в ноябре 2021 года и который, по мнению некоторых аналитиков, теперь находится в пределах досягаемости.

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С момента их одобрения 10 января регуляторами ценных бумаг США биржевые фонды (ETF), индексированные на биткойн, теоретически позволили более широкой публике инвестировать в криптовалюту без необходимости владеть ею напрямую, а фонды инвестируют их в цифровую валюту.

Ожидаемое одобрение нового способа инвестиции в последние месяцы способствовало росту цены криптовалюты, которая к концу 2022 года в значительной степени упала после банкротства нескольких криптогигантов.

Запуск в США ETF или ETP (торгуемых на бирже продуктов) «внес новую волну оптимизма, увеличив объемы торгов и высветив компании, связанные с криптовалютой», –отмечает Миккель Морч из специализированного фонда ARK36.

Эти инструменты сравнимы с акциями или взаимными фондами с точки зрения доступности для обычных инвесторов.

Некоторые инвесторы, стремящиеся окупить свои ставки, первоначально спровоцировали волну массовых выводов средств из фонда GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), как только он был преобразован в ETF.

Но как только лихорадка продаж утихла, потоки в биткойн увеличились.

Согласно расчетам управляющего активами CoinShares, опубликованным в понедельник, инвестиционные продукты, связанные с криптоактивами, зарегистрированными на бирже, с начала года привлекли около $5,7 млрд.

В качестве еще одного свидетельства «растущей институциональной поддержки, которая подпитывает это ралли» цен, по словам Морча, компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy объявила в понедельник, что приобрела еще 3000 биткойнов (тогда их стоимость составляла 155 миллионов долларов).

В результате транзакции общий объем биткойн-активов увеличился до 193 000 биткойнов (около 6,09 миллиарда долларов США).

Биткойн создается (или «добывается») в качестве награды, когда мощные компьютеры решают сложные задачи по проверке транзакций, совершаемых в блокчейне.

Джеймс Харт, аналитик из Tickmill, отмечает, что цены также поддерживаются, поскольку крупные игроки отрасли инвестируют в биткойны в преддверии «халвинга» — или деления пополам вознаграждения для майнеров токена.

Следующее мероприятие, которое происходит примерно раз в четыре года, состоится в апреле. Ожидается, что это замедлит скорость выхода новых биткойнов на рынок, снизив потенциальную доступность криптовалюты для покупки, что должно повысить ее стоимость.

«Поскольку выпуск новых биткойнов замедляется, существующий дефицит цифровых активов становится еще более выраженным, что обычно приводит к увеличению спроса и, как следствие, к росту цен», — отметил Найджел Грин, глава финансовой консультативной фирмы deVere Group.

Он добавил: «Криптовалюты остаются в высшей степени спекулятивными, но можно ожидать, что огромный интерес к спотовым ETF и предстоящее событие сокращения вдвое... будут продолжать подпитывать текущий импульс, который может привести к тому, что биткойн превысит отметку в 69 000 долларов».