Новинка оснащена 30-дюймовым OLED-дисплеем

Lian Li продемонстрировала прототип корпуса в виде стола под названием DK-07. Новый корпус оснащен полноценным прозрачным OLED- дисплеем в центре «столешницы». Дата выпуска не разглашается, но, возможно, что этот недавно обновленный корпус-стол может появиться уже в этом году.

Новый прототип стола Lian Li представляет собой эволюцию предыдущих корпусов для настольных ПК DK-05F и DK-04F. Новая модель имеет несколько иной форм-фактор и немного другую компоновку внутренних компонентов ПК. Особенностью новинки является совершенно новая OLED-панель. Она представляет собой прозрачный 30-дюймовый OLED-дисплей от LG, который расположен прямо в столешнице. Задача монитора — придать столу немного эстетичности и предоставить корпусу больше возможностей настройки пользователем. Он не предназначен для использования как традиционный монитор; вместо этого он предназначен для отображения таких вещей, как изображения и анимированные обои. Вы сможете использовать его как традиционный монитор, но для этой роли он не очень годится.

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Всего внутри поддерживается до 12 вентиляторов. Шесть таких креплений для вентиляторов расположены в задней части корпуса, три — рядом с лотком материнской платы, а еще три — сбоку от стола. Все они поддерживают 120-мм вентиляторы.

В качестве альтернативы шесть креплений для 120-мм вентиляторов сзади можно адаптировать для установки пяти 140-мм вентиляторов, но вы потеряете шестой вентилятор (то же самое касается трех боковых вентиляторов).

DK-07 поддерживает четырехслотовые графические адаптеры и поставляется со специальным горизонтальным креплением, которое разворачивает переднюю часть видеокарты к стеклу. В столе также есть четыре отсека для хранения данных, в которые можно установить либо 3,5-дюймовые жесткие диски, либо 2,5-дюймовые жесткие диски/твердотельные накопители.

Lian Li сообщает, что также рассматривается альтернативная версия ПК без OLED-панели. Создание варианта без дисплея соответственно приведет к снижению цены на этот компьютерный стол для тех, кто не хочет дополнительный монитор или не может себе его позволить.

Lian Li также установила в алюминиевые части стола несколько дополнительных аксессуаров. Справа находится доступный сверху ящик с отсеками на шесть отдельных зон для хранения. Слева находится подстаканник с регулируемой температурой, который сохранит ваши напитки горячими или холодными, а также выдвижной USB-концентратор прямо над подстаканником. Наконец, Lian Li оснастила DK-07 вырезом сзади, специально разработанным для крепления кронштейнов монитора.

Новый стол, как и его предшественники, имеет регулировку по высоте. Новый корпус для настольного ПК от Lian Li обещает стать одним из самых многофункциональных настольных корпусов на рынке. Но цена пока неизвестна.