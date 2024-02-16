Биткойн продолжает восстанавливаться

Прогнозируется, что биткойн продолжит расти после достижения в четверг новых двухлетних максимумов выше 50 000 долларов, что заставляет аналитиков задаться вопросом, отошли ли инвесторы от недавних неудач криптовалюты.

Крупнейшая в мире криптовалюта достигла $52 749, что является максимумом с декабря 2021 года. По данным платформы о криптовалютах CoinGecko, на этой неделе ее рыночная капитализация также превысила $1 триллион.

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Цена биткойна выросла более чем на 20 процентов в этом месяце и более чем утроилась с января прошлого года. Хотя криптовалюта еще не вернулась к своему историческому рекорду ноября 2021 года, составляющему почти 69 000 долларов, она в значительной степени восстановилась после обвала цен в конце 2022 года.

Банкротства нескольких отраслевых гигантов, особенно платформы обмена криптовалютой FTX, ранее подорвали доверие инвесторов и привели к падению цены биткойнов более года назад.

Его восстановление происходит во многом благодаря тому, что регулирующие органы США разрешили создавать биржевые фонды (ETF), которые отслеживают цену биткойна и позволяют общественности инвестировать в цифровую валюту, не покупая ее напрямую.

Как только был дан зеленый свет, сделавший инвестиции в биткойн более доступными, его ценность упала при фиксировании прибыли. Но инвестиции снова поступают, помогая биткойну вырасти.

«Отток иссяк… Биткойн вернулся к торговле на основе (рыночных) показателей, таких как предложение», — сказал Джеймс Харт, аналитик брокерской компании Tickmill.

До этого, стремясь вернуть свою долю, когда цена биткойна упала, некоторые инвесторы массово выводили средства из EFT Grayscale Bitcoin Trust, который накопил активы на сумму более 28 миллиардов долларов. Чтобы удовлетворить запросы на погашение, Grayscale пришлось продать часть своих биткойн-активов.

Чарли Моррис из криптоаналитической группы ByteTree сказал, что вторым основным фактором роста биткойнов является приближение к «половинному» — или разделению на две части вознаграждения для майнеров токена.

Следующее мероприятие, которое происходит примерно раз в четыре года, состоится в апреле. Ожидается, что это замедлит скорость выхода новых биткойнов на рынок, снизив потенциальную доступность криптовалюты для покупки, что должно повысить ее стоимость.

Цифровая валюта имеет ограниченное количество единиц. Создатель Биткойна Сатоши Накамото ограничил максимальное количество биткойнов до 21 миллиона.

Биткойн создается (или «добывается») в качестве награды, когда мощные компьютеры решают сложные задачи по проверке транзакций, совершаемых в блокчейне.

«Стоит отметить, что в дополнение к фундаментальным факторам, движущим рынком криптовалют, также, по-видимому, играет роль чувство FOMO (страх пропустить что-то)», — отметил Валид Кудмани, аналитик торговой группы XTB.

«Страх упустить потенциальную прибыль исторически заставлял розничных и институциональных инвесторов выходить на рынок криптовалют в периоды значительного повышения цен», — сказал он агентству AFP.

Привлекательность усиливается перспективами снижения ставок крупными центральными банками, особенно Федеральной резервной системой США, ближе ко второй половине года, что усилило аппетит к более рискованным ставкам на рынках.

Однако такой риск может привести как к большим потерям, так и к значительной прибыли, особенно при торговле биткойнами.

«Хотя настроения рынка остаются чрезвычайно позитивными, важно признать волатильность и нормативную неопределенность, которые сопровождают криптовалютную индустрию», — предупредил Кудмани, поскольку сами правительства и центральные банки призывают к осторожности в торговле биткойнами.