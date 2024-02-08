Выручка компании не достигла оценок аналитиков

Китайская компания Alibaba Group Holding одобрила дополнительное разрешение на выкуп акций в размере $25 млрд на фоне более низкой, чем ожидалось, выручки от продаж за последний квартал 2023 года.

Alibaba сообщила о росте продаж на 5% до 260,3 млрд юаней ($36,67 млрд) за квартал, завершившийся в декабре, немного не дотянув до оценок аналитиков. Чистая прибыль снизилась до 14,4 млрд юаней ($2 млрд), что на 77% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фирма, базирующаяся в Ханчжоу, объяснила резкое падение чистой прибыли снижением стоимости своих инвестиций в акционерный капитал и снижением доходов от операционной деятельности в связи с этим.

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Цена акций Alibaba, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упала примерно на 4% на премаркете после отчета. «Наш главный приоритет — возобновить рост нашего основного бизнеса, электронной коммерции и облачных вычислений», — сказал генеральный директор Alibaba Эдди Ву в своем заявлении. Он пообещал увеличить инвестиции для улучшения пользовательского опыта и стимулирования роста своих платформ электронной коммерции Taobao и Tmall, а также укрепить лидерство на рынке.

Компания, которая когда-то была лидером в индустрии электронной коммерции Китая, столкнулась с растущей конкуренцией со стороны таких конкурентов, как Pinduoduo и ByteDance, которая управляет TikTok и Douyin.

В попытке стимулировать рост, Alibaba в декабре назначила нынешнего генерального директора Эдди Ву новым главой своего направления электронной коммерции, заменив давнего руководителя Alibaba Труди Дай. Этот шаг был сделан через несколько недель после того, как конкурирующая PDD, которая управляет Pinduoduo, превзошла Alibaba по рыночной стоимости.

Компания изо всех сил пыталась восстановиться после репрессий регулирующих органов в технологической отрасли и штрафа в размере 2,8 миллиарда долларов после того, как власти посчитали, что она нарушила антимонопольные правила.

Рост выручки Alibaba замедлился. Акции компании, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, упали почти на 26% за последний год.

Alibaba реструктурировала свой бизнес в марте, разделив его на шесть подразделений, которые в конечном итоге привлекли собственный капитал и стали публичными. Ожидалось, что ее облачное подразделение будет одним из первых, кто проведет первичное публичное размещение акций, но с тех пор Alibaba отказалась от планов по отделению бизнеса, сославшись на неопределенность в отношении экспортных ограничений США на передовые чипы, используемые для искусственного интеллекта.