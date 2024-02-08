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Первые слухи о платформе Intel Bartlett Lake-S появились несколько дней назад и указывали на то, что чипы появятся на настольных ПК с сокетом LGA1700. В новом отчете BenchLife со ссылкой на источник в цепочке поставок указывается, что Barlett Lake-S под сокет LGA1700 предназначен для бизнес-продукции компании (NEX).
С аппаратной точки зрения, процессоры Intel Bartlett Lake-S, по слухам, будут оснащены восемью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, до 16 энергоэффективными ядрами Gracemont и встроенным графическим процессором Ultra HD Graphics 770 на базе Xe. Процессоры настроены на поддержку памяти DDR4 и DDR5, хотя, учитывая их назначение, разумно ожидать, что они будут поддерживать возможность ECC, хотя это не точно.Кроме того, некоторые слухи указывают на то, что Intel планирует выпустить версии своих процессоров Bartlett Lake-S только с 12 высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, требующими совершенно нового кристалла. Нужен ли Intel такой кристалл на данный момент, вопрос спорный, но о таком чипе ходят слухи.
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Многие пользователи, вероятно, спросят о разнице между процессорами Intel Bartlett Lake-S и процессорами Raptor Lake-S, некоторые из которых также имеют сокет LGA1700 и рассчитаны на базовую мощность процессора настольного класса 65 Вт. BenchLife считает, что, по слухам, Bartlett Lake-S может иметь «немного повышенную производительность искусственного интеллекта». Также, возможно, разница может заключаться в микросхеме процессора и функциях платформы, адаптированных для сетевых и периферийных приложений.
Ожидается, что Intel выпустит свои процессоры Arrow Lake-S для настольных компьютеров в конце этого года. Предполагается, что эти процессоры будут предлагать до 24 ядер, хотя и без технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Новые процессоры будут поставляться с сокетом LGA1800 и, как ожидается, не будут совместимы с нынешними платформами. Тем не менее было бы удивительно, если бы Intel предложила еще одно обновление для своей платформы LGA1700, которое вышло бы через три года после ее выпуска.
В результате, несмотря на то, что платформа Bartlett Lake-S действительно может быть в скором времени выпущена, она может не подходить для традиционных настольных компьютеров. Тем не менее помните, что речь идет о продукте, о котором пока только ходят слухи, и который может даже не выйти.