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hilnur20012
Intel готовит Bartlett Lake-S для линейки продуктов бизнес-группы Intel NEX
Bartlett Lake-S для Intel NEX будет иметь до 24 ядер/32 потоков за счет использования 8 P-Cores и 16 E-Cores

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Первые слухи о платформе Intel Bartlett Lake-S появились несколько дней назад и указывали на то, что чипы появятся на настольных ПК с сокетом LGA1700. В новом отчете BenchLife со ссылкой на источник в цепочке поставок указывается, что Barlett Lake-S под сокет LGA1700 предназначен для бизнес-продукции компании (NEX).

С аппаратной точки зрения, процессоры Intel Bartlett Lake-S, по слухам, будут оснащены восемью высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, до 16 энергоэффективными ядрами Gracemont и встроенным графическим процессором Ultra HD Graphics 770 на базе Xe. Процессоры настроены на поддержку памяти DDR4 и DDR5, хотя, учитывая их назначение, разумно ожидать, что они будут поддерживать возможность ECC, хотя это не точно.

Кроме того, некоторые слухи указывают на то, что Intel планирует выпустить версии своих процессоров Bartlett Lake-S только с 12 высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, требующими совершенно нового кристалла. Нужен ли Intel такой кристалл на данный момент, вопрос спорный, но о таком чипе ходят слухи.

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Многие пользователи, вероятно, спросят о разнице между процессорами Intel Bartlett Lake-S и процессорами Raptor Lake-S, некоторые из которых также имеют сокет LGA1700 и рассчитаны на базовую мощность процессора настольного класса 65 Вт. BenchLife считает, что, по слухам, Bartlett Lake-S может иметь «немного повышенную производительность искусственного интеллекта». Также, возможно, разница может заключаться в микросхеме процессора и функциях платформы, адаптированных для сетевых и периферийных приложений.

Ожидается, что Intel выпустит свои процессоры Arrow Lake-S для настольных компьютеров в конце этого года. Предполагается, что эти процессоры будут предлагать до 24 ядер, хотя и без технологии Hyper-Threading на P-ядрах. Новые процессоры будут поставляться с сокетом LGA1800 и, как ожидается, не будут совместимы с нынешними платформами. Тем не менее было бы удивительно, если бы Intel предложила еще одно обновление для своей платформы LGA1700, которое вышло бы через три года после ее выпуска. 

В результате, несмотря на то, что платформа Bartlett Lake-S действительно может быть в скором времени выпущена, она может не подходить для традиционных настольных компьютеров. Тем не менее помните, что речь идет о продукте, о котором пока только ходят слухи, и который может даже не выйти.

#intel #новинки #новинка #bartlett lake-s
Источник: tomshardware.com
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