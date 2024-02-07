Новая видеокарта обладает отличным тихим охлаждением и несколькими зонами светодиодной RGB-подсветки

В Китае выпустили тизер видеокарты премиум-класса GeForce RTX 4080 Super, оснащенной 280-миллиметровым жидкостным охлаждением. Zephyr сотрудничал с Valkyrie (VK) для создания уникального серебристо-черного дизайна, который может похвастаться несколькими зонами светодиодной RGB-подсветки. Получившаяся в результате Zephyr X Valkyrie RTX 4080 Super демонстрируется в видео по ссылке. Но это, конечно, всего лишь тизер — официальные технические спецификации, цены и дата выпуска пока неизвестны.

Когда Zephyr X Valkyrie RTX 4080 Super будет выпущена, это будет первая видеокарта Zephyr с жидкостным охлаждением, которая выйдет на рынок. Дизайн основан на одной из топовых видеокарт Nvidia, и, как говорят, является результатом шестимесячного тесного сотрудничества между Zephyr и Valkyrie.

реклама

Преимущественно серебристый кожух графического процессора имеет ряд дизайнерских изысков: светодиодные логотипы, вентиляция и многогранные скосы — но ее дизайн не выглядит слишком перегруженным.

Zephyr и Valkyrie решили разместить разъемы 12VHPWR и USB на торце карты. Также предполагается полноразмерная задняя пластина, поэтому кастомная печатная плата полностью закрыта.

Радиатор подключается к графическому процессору через цветные плетеные трубки. В 280-мм радиаторе используются два 140-мм вентилятора с серебристыми центрами, окруженные угловатыми осколками светодиодной подсветки. Некоторые из компонентов в этом ПК созданы экспертами Valkyrie, и все они объединены в приятную единую тему.

В видео Zephyr благодарит Valkyrie за технологию охлаждения, которая, по его словам, позволяет RTX 4080 Super «работать при экстремально низких температурах, демонстрируя при этом высокую производительность, что приводит к превосходной тихой работе».

В подтверждение этого утверждения есть несколько видеозаписей, показывающих бенчмаркинг 3DMark, FurMark и различные игры, работающие на требовательных настройках. Из видео видно, что температура графического процессора никогда не превышает 52 градуса по Цельсию. Более того, скорость вращения вентилятора не превышает 1350 об/мин для поддержания комфортной температуры, а уровень шума системы составляет около 40 дБ. Как всегда, к результатам теста нужно относиться с долей скептицизма.

Если вас заинтересовал Zephyr X Valkyrie RTX 4080 Super, в видео сообщается, что старт предварительных заказов планируется вскоре после китайского Нового года (10 февраля 2024).