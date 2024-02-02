Более низкая рекомендованная розничная цена требует меньших затрат в производстве

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Super имеют два существенных отличия от своей предшественницы RTX 4080: более высокая производительность и более низкая рекомендованная цена аж на 200 долларов. Это почти неожиданная комбинация на современном рынке графики для настольных ПК, хотя это также подтверждает, что изначально цена 4080 была слишком высокой. Судя по всему, есть и третье отличие: упрощенная конструкция платы Nvidia GeForce RTX 4080 Super Founders Edition.

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Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition оснащена модулем регулирования напряжения с 13 фазами питания для графического процессора AD103 и тремя фазами питания для 16 ГБ памяти GDDR6X. Напротив, новая плата GeForce RTX 4080 Super Founders Edition имеет 11-фазный VRM для графического процессора и 2-фазную схему питания для памяти, как заметил обозреватель Geekerwan. Немного упрощенная конструкция печатной платы не является сюрпризом. С одной стороны, к настоящему моменту Nvidia и TSMC, вероятно, свели к минимуму изменчивость производительности графического процессора AD103, и поэтому Nvidia не нужно обеспечивать наилучшее питание для графического процессора — по крайней мере, с 10 240 ядрами CUDA, работающими на повышенных частотах до 2550 МГц — поскольку практически все чипы будут работать так, как заявлено, даже с 11+2-фазным VRM.

Между тем, упрощение GeForce RTX 4080 Super Founders Edition делает устройство немного дешевле в производстве, поэтому Nvidia может продавать одну из топовых видеокарт за 999 долларов вместо 1199 долларов и сохранять свою прибыль. Небольшая оптимизация конструкции не должна существенно повлиять на надежность видеокарты.

Что еще предстоит выяснить, так это то, насколько хорошо разгоняются видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Super Founders Edition. Усовершенствованная схема питания, как правило, оказывает большее влияние на разгон, поэтому уменьшение количества фаз может несколько снизить способность карты работать на частотах, превышающих официальные спецификации.

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У Nvidia также есть множество партнеров, предлагающих свои версии видеокарты GeForce RTX 4080 Super, которые не только поставляются с заводским разгоном, но также имеют улучшенную конструкцию печатных плат и массивные системы охлаждения, обеспечивающие дополнительный потенциал разгона.