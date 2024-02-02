Однако у него может отсутствовать G-Sync

Asus обновила свой 24,5-дюймовый игровой монитор ROG Strix, добавив в него функции искусственного интеллекта и многое другое, сообщает DisplaySpecifications. Новый Asus ROG Strix XG259QNS, как и ожидалось, очень похож на более ранний XG259QN.

Asus ROG Strix XG259QNS — это 24,5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1080p, максимальной частотой обновления 380 Гц (OC) и временем отклика 0,3 мс. Некоторые другие особенности включают поддержку DisplayHDR 400 и AMD FreeSync Premium, встроенную синхронизацию Asus Extreme Low Motion Blur Sync, широкие углы обзора и цветовую гамму sRGB 110%.

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Все эти функции кажутся идентичными более ранней модели ROG Strix XG259QN, но существуют некоторые ключевые отличия. Новый XG259QNS оснащен технологией искусственного интеллекта, а именно «технологией ROG Gaming AI с динамическим усилением теней и динамическим перекрестием, выбором цветовой температуры (4 режима) и GameFast», согласно DisplaySpecifications. Вот еще одна область технологической индустрии, которая, похоже, стремится к распространению функций искусственного интеллекта, и будет интересно посмотреть, действительно ли они принесут значительные улучшения.

На момент написания источник отмечает, что новый Asus ROG Strix XG259QNS не имеет сертификата совместимости с Nvidia G-Sync. Однако это может быть не из-за возможностей самого монитора, а скорее со временем, которое требуется лабораториям Nvidia для обработки новых мониторов и их сертификации по различным стандартам G-Sync. Прежде чем покупать этот монитор, следует дождаться официального подтверждения возможностей G-Sync, если желательны функции поддержки графического процессора Nvidia.

XG259QNS также имеет полностью регулируемую подставку и гнездо для штатива. Возможности подключения также кажутся достаточными: монитор оснащен портом DP 1.4, парой портов HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 Type-A и разъемом для наушников.

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Ранее выпущенный ROG Strix XG259QN в настоящее время продается в Newegg за 449 долларов. Цены на новую модель ROG Strix XG259QNS от Asus не должны сильно отличаться, когда она поступит в продажу.