В сети обнаружили тестовую систему с инженерным образцом Arrow Lake-S

InstLatX64 на X обнаружил новую тестовую систему Intel с инженерным образцом Arrow Lake-S. Процессор внутри тестовой системы имеет 24 потока, частоту 3 ГГц и не имеет AVX512 (хотя его можно отключить в прошивке). Результаты этой сборки подтверждают, что Intel находится в процессе тестирования Arrow Lake и готовит его к запуску позднее в этом году.

В этом новом чипе Arrow Lake есть несколько интересных моментов: один из них — количество потоков. При 24 потоках чип Arrow Lake имеет на два потока больше, чем самый мощный процессор Core Ultra 9, который вы можете купить сегодня, что, по-видимому, подтверждает, что Arrow Lake будет иметь как минимум на два потока больше, чем Meteor Lake, по крайней мере, для флагманской модели. Что еще более интересно, эти 24 потока могут быть 24 настоящими ядрами, если верны слухи о том, что Arrow Lake вообще отказывается от гиперпоточности.

реклама

Еще один интересный момент — отсутствие AVX-512 на этом конкретном образце Arrow Lake. InstLatX64 сообщает, что чип без AVX-512, но разумно предположить, что набор инструкций может быть отключен в прошивке чипа или UEFI материнской платы. Тем не менее есть вероятность, что Arrow Lake может не поставляться с AVX-512, и если это правда, это означает, что у обычных пользователей снова не будет легкодоступной платформы AVX-512, и они будут вынуждены перейти на другие платформы, такие как AMD Ryzen 7000, либо новейшие процессоры Intel Xeon для рабочих станций, чтобы получить доступ к этой функции.

Однако такая сегментация функций вряд ли будет длиться вечно. Intel планирует внедрить AVX10 и AVX-512 в свои будущие архитектуры процессоров E-core, что позволит Intel повторно активировать функциональность AVX-512 в будущих продуктах.

Arrow Lake-S — это архитектура процессоров Intel для настольных ПК следующего поколения, которая, как сообщается, заменит ушедшую линейку процессоров Raptor Lake Refresh в этом году. Предполагается, что будущие процессоры Intel для настольных ПК принесут на рынок настольных компьютеров философию дизайна Meteor Lake на основе чиплетов для повышения производительности. Arrow Lake будет изготавливаться по новому, более усовершенствованному техпроцессу Intel 20A, который будет включать в себя транзисторы RibbonFET с круговым затвором и технологию обратной подачи питания под названием PowerVia.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Выпуск Arrow Lake планируется где-то во второй половине 2024 года вместе с Lunar Lake. Arrow Lake сосредоточится на рынке настольных компьютеров, а Lunar Lake будет ориентирована на мобильные устройства, как и Meteor Lake. Это знаменует собой первый архитектурный раскол между сегментами настольных компьютеров и мобильных устройств Intel, впервые в истории с момента появления гибридных процессоров x86 еще в 2021 году. И только после выпуска Panther Lake в 2025 году оба сегмента снова будут иметь единую архитектуру.