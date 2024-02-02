Новое исследование показывает, что с помощью датчика освещенности можно делать фото

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) в статье, недавно опубликованной в журнале Science Advances, подчеркнули угрозы конфиденциальности изображений, создаваемые датчиками освещенности. Пользователей устройств, заботящихся о безопасности и конфиденциальности, могут успокоить различные шторки и программные разрешения, ограничивающие использование веб-камеры. Однако исследователи показали, что визуальную информацию можно собирать с помощью одного из распространенных датчиков освещенности, установленных во многих устройствах. Эти небольшие датчики обычно не закрываются и не отключаются пользователями и обычно не имеют разрешений на уровне устройства.

Производители устройств относят датчики окружающего освещения к категории с низким уровнем риска, и к ним часто можно получить прямой доступ со стороны программного обеспечения (или вредоносного ПО) без каких-либо разрешений или привилегий. Тем не менее предыдущие исследования показали, что такой элементарный датчик может предоставить достаточно информации, чтобы определить нажатия клавиш на виртуальной клавиатуре и украсть PIN-код устройства примерно в 80% случаев. Новое исследование показывает, на что способен датчик освещенности в сочетании с активным компонентом источника света, а именно с экраном устройства.

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Для своих экспериментов исследователи из Массачусетского технологического института использовали Samsung Galaxy View 2. Этот довольно старый и большой (17,3-дюймовый) потребительский планшет имеет датчик освещенности рядом с фронтальной камерой, что до сих пор является очень распространенной конфигурацией.

Короче говоря, исследователи обнаружили, что с помощью их технологии можно определить положение и форму руки пользователя. Кроме того, можно было выявить жесты рук, а также количество используемых пальцев и направления жестов. Наконец, можно было обнаружить и другие формы, например, присутствие человеческого лица.

Ученые объяснили, что датчик внешней освещенности считывает свет, излучаемый экраном, который попадает на лицо человека и частично блокируется при взаимодействии руки с экраном. Для получения результатов исследователи использовали целый ряд сложных математических вычислений с помощью искусственного интеллекта и технологий обработки изображений.

Каждое устройство имеет различную скорость датчика освещенности и разрядность измерения, яркость экрана и точность датчика освещенности, поэтому некоторые устройства будут более уязвимы для этой техники, чем другие. На изображениях исходной статьи вы увидите, что некоторые снимки на используемом планшете заняли несколько минут. Тем не менее технология отслеживания изображений с помощью датчика внешней освещенности вполне реальна и может быть усовершенствована и оптимизирована.

Поскольку датчики внешней освещенности весьма полезны, не хотелось бы, чтобы устройства избавлялись от них из соображений безопасности. Вместо этого исследователи MIT предлагают следующие предложения по безопасности:

Переосмыслить права доступа к устройствам с датчиком освещенности

Уменьшить скорость датчика

Переместить датчик так, чтобы он не был обращен к пользователю.

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Вышеупомянутые изменения, связанные с безопасностью, могут быть легко реализованы производителями устройств без каких-либо очевидных недостатков, поэтому они, возможно, будут приняты в будущем.