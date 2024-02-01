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hilnur20012
Ayaneo выпустила для предварительного заказа консоль Flip
Flip выполнена в двух версиях: с полной клавиатурой или двумя экранами

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Недавно был выпущен следующий продукт из коллекции Remake от Ayaneo, отдающий дань уважения игровым гаджетам прошлых лет. Это портативная консоль, известная как Flip. Она выпускается в двух формах, которые по своей сути схожи, но имеют одно большое отличие. Также они оснащены великолепными 7-дюймовыми ЖК-экранами с частотой 120 Гц и новейшей начинкой от AMD. 

Две разные модели — это Flip KB и Flip DS. «Flip» в их названии означает способ, которым экран закрывается над основным корпусом устройства и «переворачивается» для просмотра с фиксацией на 120, 150 и 180 градусов. Версия Ayaneo Flip KB поставляется с полнофункциональной клавиатурой. Она также поддерживает настраиваемую светодиодную подсветку RGB. 

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Между тем, Flip DS оснащен 3,5-дюймовым дополнительным сенсорным экраном с разрешением 960×540. На самом деле это довольно революционная функция для игровых портативных консолей на базе Windows. Ayaneo сообщает, что Windows видит второй дисплей просто как второй монитор. Однако в программном обеспечении Ayaneo для него есть множество специальных функций, включая мониторинг производительности и настройку, быстрые переключатели для беспроводного подключения и громкости звука, ярлыки для запуска приложений и многое другое. Конечно, второй экран также делает его, пожалуй, лучшим устройством для эмуляции Nintendo DS.

Помимо выбора клавиатуры или экрана, обе модели Ayaneo Flip по сути идентичны. Вы получаете полный набор элементов управления геймпадом с эффектом Холла, «оптическую навигационную мышь», похожую на трекпойнт, и вышеупомянутый 7-дюймовый основной IPS -дисплей с разрешением 1920×1080, который обновляется с частотой 120 Гц. Ayaneo утверждает, что он имеет коэффициент контрастности 1200:1 и 120% охват цветового пространства sRGB, что является впечатляющими характеристиками для портативного устройства.

Внутри этих компактных устройств вы найдете довольно высококлассное оборудование AMD. Есть два варианта: Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U. Эти SKU абсолютно идентичны во всех отношениях, за исключением того, что Ryzen 7 8840U имеет более мощный NPU — по подсчетам AMD, на 60% быстрее. Соответственно, модели 8840U ненамного дороже моделей 7840U. В любом случае вы получите восемь ядер процессора с архитектурой Zen 4 с частотой до 5,1 ГГц и шесть WGP RDNA 3. Они сочетаются с 16, 32 или 64 ГБ памяти LPDDR5X на ваш выбор. Ayaneo не уточнила частоту оперативной памяти, но сообщила, что это будет «самая высокая высокочастотная память LPDDR5X», которая может составлять 8400 МТ/с или выше.

Стартовая цена самой дешевой модели составляет 699 долларов: это Flip KB с Ryzen 7 7840U, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Увеличение объема оперативной памяти до 32 ГБ также увеличивает объем хранилища в четыре раза до 2 ТБ, а цена соответственно возрастает до $959. Flip DS неизменно на 40 долларов дороже, чем Flip KB в каждой ценовой категории, при этом самая дорогая модель стоит 1279 долларов за Flip DS с 64 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ и процессором Hawk Point SoC.

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Однако все эти цены для предзаказа. Как обычно, Ayaneo продает устройства через Indiegogo, и, если вы хотите зафиксировать раннюю цену, вам нужно оформить предварительный заказ. Цены вырастут, как только закроется предзаказ.

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Источник: hothardware.com
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