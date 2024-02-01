Новый W9-3595X медленнее предыдущего W9-3495X — по крайней мере, согласно результату Geekbench 6

Слухи об обновлении HEDT серии W-3500, по всей видимости, вполне обоснованы. Новый список Geekbench 6 был обнаружен Benchleaks на X (ранее Twitter), в котором представлены результаты тестов загадочного нового HEDT-компонента Xeon: Xeon W9-3595X (с 60 ядрами). Однако новый чип медленнее своего предшественника W9-3495X (с 58 ядрами) как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

60-ядерный W9-3595X набрал 1611 баллов в одноядерном тесте и 17 118 баллов в многоядерном тесте. Intel W9-3495X был на 22% быстрее в одноядерном тесте, набрав 2088 баллов, и на 9% быстрее в многопоточном тесте, набрав 18872 балла.

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Жаль, что новая модель в этом тесте работает медленнее, чем ее предшественник, но очевидно, что W9-3595X, замеченный в Geekbench 6, является своего рода прототипом. Geekbench 6 зафиксировал пиковую тактовую частоту процессора всего 2,884 ГГц, что объясняет разницу в производительности. W9-3495X имеет максимальную тактовую частоту в режиме Boost 4,8 ГГц с технологией Turbo Boost Max 3.0 — вдвое больше, чем частота, достигнутая W9-3595X.

Тем не менее, новый результат Geekbench 6 указывает на обновление Fishhawk Falls для предыдущей платформы рабочих станций Intel HEDT. Информация об этом обновлении впервые появилась несколько месяцев назад как для серии W-3500, так и для новой серии W-2500. В утечках, касающихся серии W-2500, в частности, отмечалось, что эта серия получит два дополнительных ядра, более высокие тактовые частоты и больший объем кэш-памяти, чтобы лучше отличать W-2500 от серии W-2400.

До сих пор мы не видели каких-либо примечательных утечек характеристик серии W-3500 — очевидно, серия W-3500 получит такие же обновления. W9-3595X, представленный в списке Geekbench 6, имеет 60 ядер (по сравнению с 58 ядрами у W9-3495X) и больший объем кэша.

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Небольшое изменение характеристик показывает, что Intel отчаянно пытается оставаться конкурентоспособной в сфере HEDT. С запуском новых процессоров AMD серии Threadripper 7000 и 7000WX Pro несколько месяцев назад компания Intel оказалась в проигрыше — в первую очередь из-за недостатка количества ядер. Лучший чип в основной линейке AMD Threadripper серии 7000, 7980X, имеет 64 ядра — на шесть ядер больше, чем W9-3495X, предназначенный для сборок рабочих станций. Флагман AMD, ориентированный на рабочие станции, 7995WX, имеет колоссальные 96 ядер и 129 потоков. Конечно, два дополнительных ядра не помогут решить текущие проблемы Intel, но это лучше, чем ничего.