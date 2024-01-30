Изъятие произведено в рамках дела о размещении пиратского контента

Согласно отчету Der Speigel, немецкая полиция конфисковала биткойны (BTC) на сумму более 2 миллиардов долларов в ходе расследования пиратского сайта потокового кино movie2k.to. По данным Государственного управления уголовной полиции Германии (LKA), это крупнейшая за всю историю конфискация валюты немецкими правоохранительными органами.

Согласно отчету Der Speigel, 50 000 биткойнов были изъяты полицией Саксонии в ходе расследования дела двух мужчин (40 и 37 лет), подозреваемых в том, что они управляли немецким порталом movie2k.to с пиратскими фильмами до мая 2013 года и получали свою прибыль в виде криптовалюты. В то время 50 000 BTC не стоили даже близко к 2 миллиардам долларов, как сейчас. В 2013 году BTC начал год с ценой в 13 долларов и закончился примерно 750 долларами.

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Двое мужчин, находящихся в настоящее время под следствием, судя по всему, были допрошены по поводу «коммерческого несанкционированного использования произведений, защищенных авторским правом в соответствии с законом об авторском праве, и последующего коммерческого отмывания денег», сообщает Der Speigel. Поскольку обвиняемые, судя по всему, прекратили свою работу в Movie2k.to в мае 2013 года, возможно, они думали, что им это сошло с рук.

Сообщается, что с осени 2008 года по май 2013 года на пиратском портале потокового кино movie2k.to было размещено более 880 000 незаконно скопированных фильмов и телепередач. По данным источника, это не первая крупная сумма денег, обнаруженная в результате подобных расследований. Программист, работавший над movie2k.to, передал полиции более 27 миллионов долларов в биткоинах, находясь в предварительном заключении в 2020 году. Эти средства были классифицированы полицией как “компенсация ущерба”. Но 2 миллиарда долларов - это почти в 75 раз больше суммы.

Удивительно широкий спектр правительственных и юридических организаций работали вместе, чтобы продвинуть расследование и судебное преследование Movie2k. По данным Der Speigel, Генеральную прокуратуру Дрездена, государственную уголовную службу Саксонии и налоговых следователей из налоговой инспекции Лейпцига поддерживали Федеральное управление криминальной полиции (BKA), а также ФБР — да, Федеральное бюро расследований США. Вероятно, важную роль сыграла и компания «IT expert», базирующаяся в Мюнхене.

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Расследование в отношении Movie2k.to продолжается, и прокуратура заявляет, что все еще ищет новых подозреваемых.