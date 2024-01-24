Процессор получит PCIe 5.0 с пропускной способностью до 120 Гб/с

Судя по утечке внутренних документов Intel, предоставленной @yuuki_ans, инсайдером с безупречным послужным списком, процессоры Arrow Lake для настольных ПК, по-видимому, впервые будут оснащены поддержкой Thunderbolt 5. Хотя автор утечки информации об аппаратном обеспечении впоследствии удалил свою публикацию, содержащую скриншоты документов, их успели сохранить перед удалением.

В документах была дополнительная информация о PCIe для Arrow Lake, которая включает в себя явное упоминание Barlow Ridge, названия контроллера Thunderbolt 5, представленного Intel в сентябре прошлого года. Barlow Ridge оснащен четырьмя линиями PCIe 4.0, что обеспечивает пропускную способность 80 Гбит/с в обоих направлениях, что вдвое больше, чем у Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4. Кроме того, Barlow Ridge может передавать 120 Гбит /с в одном направлении и 40 Гбит /с в другом в особых случаях, когда это необходимо.

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Это будет первый раз, когда Thunderbolt 5 появится на настольных компьютерах. В настоящее время Thunderbolt 5 присутствует только в некоторых ноутбуках, оснащенных Raptor Lake HX, где производители решили установить чип Barlow Ridge. Пока не совсем ясно, будет ли Barlow Ridge интегрирован в сами процессоры Arrow Lake или будет присутствовать на некоторых материнских платах.

Слитые документы также указывают на то, что Intel увеличила количество линий PCIe 5.0, доведя их общее количество до 20. Это означает, что в настольных компьютерах с Arrow Lake можно задействовать все линии PCIe 5.0 для графического процессора и твердотельного накопителя. Процессоры Raptor Lake текущего поколения предлагают только 16 линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0, тогда как графический процессор использует 16 линий, а твердотельный накопитель — четыре.

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Учитывая появление на горизонте графических процессоров PCIe 5.0 и постоянное появление новых поколений твердотельных накопителей PCIe 5.0, для Intel настало хорошее время наконец-то запустить платформу, которая сможет предоставить полное количество линий как для графических процессоров, так и для твердотельных накопителей.