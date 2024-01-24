Рекламный ход или забота о безопасности?

Даже несмотря на то, что несколько дней назад против компании было возбуждено дело за блокировку сторонних картриджей с помощью обновлений Dynamic Security, HP непреклонна в том, чтобы делать все возможное, чтобы сохранить монополию на перезаправляемые картриджи для своих принтеров. Хотя это не новая практика со стороны HP, она продолжает продвигать недружественную к потребителям тактику, от блокировки принтеров до новейших утверждений о том, что чернильные картриджи сторонних производителей могут использоваться для заражения компьютеров пользователей вирусами.

В интервью CNBC генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес заявил: «Мы увидели, что в картриджи можно внедрять вирусы. Через картридж вирус может попасть в принтер, а затем из принтера в сеть».

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Доказательства этого утверждения HP основаны на исследовании, профинансированном компанией в 2022 году. В исследовании подчеркивается, что картриджи HP обычно используют чип для связи с принтером и, следовательно, они защищены. В исследовании утверждается, что картриджи, продаваемые третьими лицами, используют перепрограммируемые чипы и, следовательно, могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Многие эксперты по безопасности утверждают обратное. И это имеет смысл, поскольку HP уже заявляла в своем исследовании, что ее чипы безопасны, подразумевая, что существует механизм, который проверяет подлинность чипа, как и любого другого оборудования, требующего аутентификации с помощью других устройств. Но, конечно, если заставить потребителей опасаться возможности заражения картриджами сторонних производителей, оправданно это или нет, это также почти наверняка отговорит некоторых клиентов HP от покупки картриджей, которые поставляются не напрямую от компании.

С точки зрения бизнеса, эти шаги не должны вызывать удивления. Компания предпочла бы иметь модель подписки на свои картриджи для принтеров, как утверждает Лорес в том же интервью CNBC. Система Dynamic Security, дебютировавшая в 2016 году, была частью многих коллективных исков и антимонопольных дел в Соединенных Штатах и за их пределами, а в Европе компания выплатила 1,3 миллиона долларов по делу, связанному с этой функцией. Несмотря на это, многие твердо убеждены, что HP продолжает работу над тем, чтобы клиенты не могли использовать картриджи сторонних производителей.

Следует отметить, что это рассуждение вытекает из вопроса, заданного репортером CNBC, в котором говорится, что многие пользователи недовольны тем, что при использовании новой прошивки их не уведомили о том, что некоторые функции их принтера будут отключены, если они будут использовать сторонние картриджи. До этого генеральный директор компании заявил, что делает это для защиты своей интеллектуальной собственности.

Проблемы с чернилами для принтеров являются давней проблемой во всем мире. Но Hp, похоже, делает все возможное, чтобы ее клиенты не смогли использовать чернила сторонних производителей в приобретенных ими принтерах. К счастью, у потребителей есть много вариантов, некоторые даже предлагают чернильные контейнеры. Те, кто чувствует, что их эксплуатирует какой-либо производитель, могут просто перейти на другую марку, хотя это и повлечет за собой определенные денежные потери.

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Зная, что в печатном и компьютерном бизнесе не существует настоящей монополии, можно согласиться с тем, что HP рискует репутацией и авторитетом своего бренда, одновременно неустанно прилагая все усилия, чтобы ограничить выбор для своих существующих клиентов.