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hilnur20012
В обновлении LLVM AMD добавила поддержку GFX12 (RDNA 4)
LLVM получила поддержку двух SKU RDNA 4

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Видеокарты AMD серии Radeon RX 7000 основаны на архитектуре RDNA 3, и, если вы следите за новостями об аппаратном обеспечении, вы, вероятно, слышали о RDNA 3.5. Однако этот пересмотр конструкции RDNA 3 не коснется дискретных графических процессоров; это строго для встроенной графики. Вместо этого следующие видеокарты AMD будут основаны на RDNA 4. Об архитектуре графических процессоров следующего поколения от AMD мало что известно, но, возможно, появились первые подсказки.

В обновлении LLVM сотрудник AMD Джей Фоад добавил поддержку GFX12: gfx1200 и gfx1201. GFX12 относится к следующей версии RDNA, то есть RDNA 4, а gfx1200 и gfx1201 относятся к отдельным моделям графических процессоров, использующим эту архитектуру. Пока ничего неизвестно о том, что на самом деле представляют собой эти графические процессоры, и эта информация об обновлении не раскрывает никакой информации. Однако это не значит, что здесь нечего почерпнуть.

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Как видно из этой небольшой выборки чисел «gfx», оригинальный графический процессор AMD RDNA, Radeon RX 5700 XT, был основан на графическом процессоре Navi 10, которому было присвоено прозвище «gfx1010». Несмотря на то, что RDNA 2 представлял собой значительную эволюцию этой конструкции, потребовался всего лишь переход с 1010 на 1030; последняя цифра обычно указывает на что-то похожее на предполагаемый сегмент рынка. В RDNA 3 счетчик увеличен до 1100, что подразумевает гораздо более значительные архитектурные изменения.

Если графические процессоры AMD следующего поколения Radeon подскочат до «gfx1200», это может означать, что следующие графические процессоры компании будут еще одним значительным изменением по сравнению с RDNA 3. Вероятно, это хорошо, поскольку графические процессоры RDNA 3 не особо впечатлили с точки зрения энергоэффективности по сравнению с RDNA 2. Точно так же производительность трассировки лучей, хотя и улучшилась, все же отстает от конкурента – NVIDIA. В результате графические процессоры RDNA 3 могут отставать от карт GeForce при включенной трассировке лучей.

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Из предыдущих утечек известно, что линейка AMD RDNA 4 не будет включать в себя видеокарты высокого класса. Причина этого, по словам серийного источника RedGamingTech, заключается в том, что AMD планировала сложную многочиплетную конструкцию для высокопроизводительных графических процессоров RDNA 4, которая с тех пор была отменена из-за трудностей с ее выпуском. Предположительно, все графические процессоры RDNA 4, которые увидят выпуск, будут основаны на монолитных конструкциях более низкого уровня, и вполне возможно, что они будут выпущены вместе с обновлением Navi 31. Конечно, ни одна из этих видеокарт не будет выпущена раньше конца следующего года. Имея это в виду, относитесь к любым текущим утечкам скептично, потому что у AMD еще есть много времени для изменения планов. Будем надеяться, что RDNA 4 сможет повысить энергоэффективность AMD и предложить несколько привлекательных графических адаптеров среднего класса.

#amd #rdna #rdna 5
Источник: hothardware.com
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