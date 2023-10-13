Microsoft получила окончательное одобрение от британского органа по надзору за конкуренцией

Microsoft завершила сделку по приобретению разработчика видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, совершив одно из самых дорогих технологических приобретений в истории, которое может иметь последствия для всей индустрии видеоигр.

Уведомление о заключении сделки появилось через семь часов после того, как Microsoft получила окончательное одобрение от британского органа по надзору за конкуренцией, который отменил свое предыдущее решение заблокировать сделку на сумму 69 миллиардов долларов.

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Приобретение студий, создающих такие блокбастеры, как Call of Duty, Diablo и Overwatch, станет толчком для игровой консоли Microsoft Xbox, которая занимает третье место по продажам после PlayStation и Nintendo. У софтверного гиганта также есть большие амбиции по включению игр Activision в свою службу подписки на игры.

Почти 22 месяца, которые потребовались для закрытия сделки, отражали опасения конкурентов и государственных регулирующих органов по поводу того, что Microsoft может использовать свою растущую коллекцию игр для ослабления конкуренции среди производителей консолей.

Microsoft долгое время защищала сделку, заявляя, что ее целью было предоставить игры Activision большему количеству людей на большем количестве платформ, а не пытаться лишить этих игр производителей консолей, таких как Sony и Nintendo.

«Игроки всегда были в центре всего, что мы делаем. И по мере нашего роста мы продолжим держать игроков в центре всего этого», — говорится в заявлении Фила Спенсера, генерального директора подразделения Microsoft Xbox.

Генеральный директор Activision Бобби Котик говорит, что производитель игр «с нетерпением ждет возможности стать частью команды Xbox».

Сделка принесет пользу геймерам и будет «продуктивной для игровой индустрии в целом», — сказал Джош Чепмен, управляющий партнер венчурной компании Konvoy, которая инвестирует в стартапы видеоигр.

Однако это также существенно меняет «баланс сил» в пользу Microsoft, чья консоль Xbox отстает от Sony PlayStation и Nintendo, говорит Джордж Джиджиашвили, старший главный аналитик исследовательской и консультационной компании Omdia. «У Microsoft теперь есть большая возможность диктовать будущее игровой индустрии», — сказал он.

С момента объявления о сделке в январе 2022 года Microsoft получила одобрение антимонопольных органов более чем 40 стран. Важно отметить, что компания получила одобрение со стороны 27 стран Европейского Союза после того, как согласилась разрешить пользователям и облачным игровым платформам транслировать свои игры без уплаты роялти в течение 10 лет.

Однако сделка столкнулась с сопротивлением со стороны британских и американских регулирующих органов, которые опасались, что она задушит конкуренцию в индустрии видеоигр. Главный конкурент Sony также опасалась, что это ограничит доступ геймеров PlayStation к Call of Duty, давней серии военных шутеров Activision.

В то время как Sony PlayStation остается лидером отрасли, Microsoft в последние годы скупает игровые студии, стремясь привлечь больше геймеров на Xbox. В прошлом году компания потратила 7,5 миллиардов долларов на приобретение ZeniMax Media, материнской компании издателя видеоигр Bethesda Softworks, создателя Elder Scrolls, Fallout и недавно выпущенной Starfield. Одна из самых популярных игр Microsoft, Minecraft, появилась в результате приобретения шведского разработчика Mojang за 2,5 миллиарда долларов в 2014 году.

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Конкуренты также купили себе путь к более крупным коллекциям игр: Sony рискнула купить Bellevue, вашингтонского независимого издателя игр Bungie Inc., за 3,6 миллиарда долларов в прошлом году. Bungie создает популярную игровую франшизу Destiny и является первоначальным разработчиком Halo, принадлежащего Xbox.