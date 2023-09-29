Компания хочет получать комиссию за скачивание самых успешных игр

Unity, американская компания, чье программное обеспечение используется для создания и запуска тысяч игр, включая такие хиты, как «Pokemon GO» и «Genshin Impact», 12 сентября объявила о новых сборах для разработчиков.

Компания собиралась взимать 20 центов за каждую установку игры, поддерживаемой Unity, на любое устройство, и этот шаг, по мнению аналитиков, мог привести к краху студий и отмене выпусков новинок.

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Десять дней спустя, после энергичной и часто вульгарной борьбы со стороны студий и разработчиков, Unity отказалась от некоторых изменений.

«Если меня заставят принять нынешние условия, я уйду», — заявил AFP Ален Пюже, директор французской студии Alkemi.

Unity утверждает, что ее технология лежит в основе 70 процентов лучших мобильных игр и что люди загружают приложения, созданные с помощью ее программного обеспечения, четыре миллиарда раз в месяц. Взимание даже небольшой платы принесет большую выгоду.

Но альтернативных «движков», как известно, программного обеспечения предостаточно. «Производители игр уже начали рассматривать возможность смены движка», — сказал Риз Эллиотт, рыночный аналитик консалтинговой компании Newzoo.

Все было совсем по-другому в 2005 году, когда Unity запустилась с обещаниями демократизировать разработку игр. Ее программная платформа была дешевой и простой в использовании и быстро стала любимой среди независимых и небольших разработчиков.

Главным нововведением было то, что дизайнеры могли использовать элементы других игр, такие как освещение фона или движения персонажей. До появления Unity и ее конкурентов каждая игра создавалась индивидуально, а графика и все остальное создавались с нуля.

После звездного взлета в 2020 году компания стала публичной. Для многих наблюдателей за отраслью размещение акций на фондовом рынке стало началом падения.

Затем произошло объявление 12 сентября. «Первое их предложение было полностью оторвано от реальности», — сказал Пюже из Alkemi.

Сотни разработчиков обратились в социальные сети, чтобы раскритиковать предложение, которое, по их словам, убьет студии, полагающиеся на игры, которые можно скачать бесплатно, и любые более мелкие компании, которым довелось разработать хитовую игру.

Фирма вернулась с извинениями: «мы услышали ваши опасения», «вы — то, что делает Unity великой» — и с новым предложением ограничить сбор самыми успешными играми.

Пюже считает, что фирма сделала «совершенно необоснованное» первоначальное предложение, поэтому их более позднее предложение, которое все равно принесет им огромную непредвиденную прибыль, кажется более приемлемым.

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Вскоре после первоначального объявления на X появился протестующий аккаунт, который за несколько дней собрал более 15 000 подписчиков. Пока одни разработчики писали проникновенные письма, другие прибегали к нецензурной лексике. Пюже не уверен, сможет ли Unity вернуть доверие, заявив, что «как и все остальные» он будет искать альтернативы. «Мне грустно думать, что я вложил 13 лет обучения, исследований и разработок в решение, от которого мне придется отказаться», — сказал он.