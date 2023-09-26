Представитель Apple заявил, что действительной альтернативы поисковой системе Google не существует

Высокопоставленный руководитель Apple поддержал решение технологического гиганта сделать Google поисковой системой по умолчанию на Apple iPhone и Mac, заявив, что «действительной альтернативы» не существует.

Давая показания в крупнейшем за четверть века антимонопольном процессе, Эдди Кью, старший вице-президент Apple по услугам, заявил во вторник, что не существует «чего-то столь же хорошего», как Google, который бы помогал пользователям телефонов и компьютеров осуществлять поиск в Интернете.

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Министерство юстиции США обвинило Google в подавлении конкуренции, платя Apple, Verizon и другим технологическим компаниям за то, чтобы их поисковая система была первой, которую видят пользователи, когда открывают свои устройства.

Google возражает, что она доминирует на рынке, потому что ее поисковая система лучше, чем у конкурентов – позиция, которую Кью из Apple поддержал в своих показаниях во вторник. Google также утверждает, что пользователи в любом случае могут переключиться на другие поисковые системы в пару нажатий.

Антимонопольное дело, крупнейшее с тех пор, как 25 лет назад Министерство юстиции преследовало Microsoft и ее доминирование в сфере интернет-браузеров, было возбуждено в 2020 году. Судебный процесс начался 12 сентября в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее в ходе разбирательства правительство вызвало поведенческого экономиста, который показал, что статус Google по умолчанию отговаривает пользователей от смены поисковых систем, отчасти потому, что они не хотят менять укоренившиеся привычки. А на прошлой неделе основатель поисковой системы DuckDuckGo, которой принадлежит около 2,5% поискового рынка, заявил, что его компании было трудно конкурировать из-за соглашений Google о разделе доходов с Apple и другими компаниями.

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Окружной судья США Амит Мехта, скорее всего, не вынесет решение до начала следующего года. Если он решит, что Google нарушила закон, еще один судебный процесс определит, как обуздать рыночную власть Google. Компании из Маунтин-Вью, штат Калифорния, могут запретить платить Apple и другим компаниям за то, чтобы Google стал поисковой системой по умолчанию.