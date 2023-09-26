Графический 3-нм процессор Nvidia Blackwell B100 выйдет в 2024 году

Nvidia собирается внедрить 3-нм техпроцесс TSMC в следующем году, говорится в отчете DigiTimes. Ожидается, что компания выпустит свой вычислительный графический процессор под кодовым названием GB100, используя эту технологию. Однако вполне вероятно, что компания будет производить все графические процессоры Blackwell по одной и той же технологии изготовления.

В отчете утверждается, что выпуск GB100 от Nvidia планируется в 2024 году, что будет соответствовать типичному двухлетнему графику выпуска новых архитектур графических процессоров Nvidia. B100, скорее всего, станет вычислительным графическим процессором Nvidia следующего поколения для приложений искусственного интеллекта (AI) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Между тем, последние слухи предполагают, что в модели GB100 будет использоваться многочиповая конструкция, что позволит ощутимо повысить производительность по сравнению с моделью GH100, основанной на архитектуре Hopper.

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Еще неизвестно, какой из 3-нм техпроцесса TSMC будет принят Nvidia. TSMC имеет множество 3-нм узлов, включая N3P с повышенной производительностью и N3X, ориентированный на HPC. Nvidia использовала специальные технологии изготовления для своих графических процессоров Ada Lovelace, Hopper и Ampere, поэтому вполне возможно, что компания будет использовать специальный узел и со своими графическими процессорами Blackwell.

Nvidia, конечно, не будет единственной, кто внедрит технологию N3 от TSMC в следующем году: AMD, Intel, MediaTek и Qualcomm готовы внедрить один из узлов 3-нм класса литейного производства в 2024–2025 годах. Фактически, MediaTek уже запустила свой первый проект N3E совместно с TSMC.

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В настоящее время только Apple использует технологию TSMC N3B (1-го поколения N3) для создания SoC A17 Pro для смартфонов. Ожидается, что в будущем эта технология будет задействована и для других SoC, включая M3, M3 Pro, M3 Max и M3 Ultra для персональных компьютеров Mac.