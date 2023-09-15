Запрет был введен не на законодательном уровне, а, скорее, как распоряжение начальства

Правительство Китая разъяснило сообщения СМИ о том, что iPhone будут запрещены для использования в службах государственного управления. На пресс-конференции в эту среду представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин пояснила, что в нынешнем виде страной не были введены какие-либо законодательные акты, запрещающие приобретение и использование иностранных устройств, как, например, iPhone.

Однако в первоначальных сообщениях упоминался «мягкий» запрет на любую технику Apple, используемую на правительственном уровне. Как писали СМИ, «Китай приказал чиновникам центральных правительственных учреждений не использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов для работы и не приносить их в офис». В сообщении добавлено, что приказы были отданы «начальством». То есть, запрет был введен не на законодательном уровне, а, скорее, как распоряжение руководящего состава.

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Подобное решение не имеет такой же эффективности, как полный запрет на продажу и использование (аналогично запрету США и Португалии на использование оборудования Huawei 5G в существующей и будущей инфраструктуре), но они работают таким же образом.

Однако дьявол обычно кроется в деталях (особенно в отношении политических решений и официальных сообщений). В частности, Мао Нин добавила, что, хотя не было принято никаких законов, запрещающих продажу iPhone, озабоченность страны информационной безопасностью (как реальной, так и кибернетической) имеет первостепенное значение для решения правительства. Затем представитель добавил: «Однако недавно мы заметили сообщения в СМИ о проблемах безопасности, связанных с iPhone».

Страны могут превратить политические решения в оружие на мировом рынке – посмотрите на постоянные отношения между США и Китаем. Тем не менее это обычное явление, когда смартфонам запрещен доступ к определенным местам или объектам центрального правительства по всему миру, но это редко относится к конкретному бренду и сосредоточено на возможностях смартфонов, а не на сомнениях по поводу конкретной программной или аппаратной реализации.

На данный момент еще неизвестно, что именно выйдет из этой новости. Страны и учреждения могут влиять на внедрение технологий разными способами, не нарушая при этом никаких существующих бюрократических волокит. Будучи одним из наиболее важных рынков для Apple, Китай должен стать тревожным сигналом. Экономика Китая является одной из самых здоровых в мире по балансу импорта/экспорта.

Однако у США (и Apple) возникнут проблемы с реализацией своих технологий, если (или, возможно, когда) китайский рынок отвергнет некоторые из их наиболее значительных усилий – будь то через закон или культуру. Также стоит помнить, что замечания представителя о потенциальных проблемах кибербезопасности открывают окно для более жесткого подхода к продуктам Apple в правительстве.