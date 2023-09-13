Это крупнейшее антимонопольное дело в США за более чем два десятилетия

Правительство США во вторник обвинило Google в выплате 10 миллиардов долларов в год Apple и другим фирмам, чтобы защитить свою монополию на онлайн-поиск. Обвинение было выдвинуто в день открытия знакового судебного процесса, который является крупнейшим антимонопольным делом в Соединенных Штатах за более чем два десятилетия.

«Это дело о будущем Интернета и о том, столкнется ли когда-нибудь Google с серьезной конкуренцией в области поиска», — заявил юрист Министерства юстиции Кеннет Динтцер, когда правительство Соединенных Штатов начало выдвигать обвинения против технологического титана.

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В течение 10 недель, пригласив в коллегию десятки свидетелей, Google попытается убедить судью Амита П. Мехту в том, что дело, возбужденное Министерством юстиции, необоснованно. «Google на протяжении десятилетий внедряла инновации и улучшала свою поисковую систему, истцы избегают этой неизбежной истины», – заявил в суде адвокат Google Джон Шмидтлейн.

Этот судебный процесс, проходивший в зале суда Вашингтона, стал первым случаем, когда американские прокуроры выступили против крупной технологической компании с тех пор, как более двух десятилетий назад Microsoft подверглась нападкам из-за доминирования ее операционной системы Windows.

Динтцер рассказал судье Мехте, что Google ежегодно выплачивает 10 миллиардов долларов Apple и другим компаниям, чтобы обеспечить статус своей поисковой системы по умолчанию на телефонах и в веб-браузерах, тем самым хороня выскочек, прежде чем у них появится шанс вырасти.

За последнее десятилетие это создало то, что правительство называет «петлей обратной связи», в которой доминирование Google становилось все больше из-за ее монопольного доступа к пользовательским данным, с которым конкуренты никогда не могли сравниться. «Благодаря этой петле обратной связи это колесо вращается уже более 12 лет. Оно всегда поворачивается в пользу Google», — сказал Динтцер.

Это доминирование сделало Alphabet, материнскую компанию Google, одной из самых богатых в мире: поисковая реклама приносит почти 60 процентов доходов компании, затмевая доходы от других видов деятельности, таких как YouTube или телефоны на Android. «Мы будем отслеживать, что делала Google для сохранения своей монополии… Дело не в том, что она могла или должна была сделать, а в том, что они сделали», — заявил Динтцер суду.

Google решительно отвергла иск США, заявив, что ее поисковая система добилась успеха благодаря своему качеству и огромным инвестициям, сделанным на протяжении многих лет.

«Этот суд не может вмешиваться в рынок и говорить: «Google, вам не разрешено конкурировать». Это анафема антимонопольного законодательства США», — заявил Шмидтлейн из Google.

Шмидтлейн настаивал на том, что показания руководителей Apple и других компаний продемонстрируют, что Google получила желанный статус по умолчанию для iPhone и браузеров «по существу».

Крупнейшими предполагаемыми жертвами по этому делу являются конкурирующие поисковые системы, которым еще предстоит завоевать значительную долю рынка поиска или поисковой рекламы, такие как Microsoft Bing и DuckDuckGo.

Google остается ведущей поисковой системой в мире, захватывая 90 процентов рынка в США и по всему миру, большая часть которого приходится на использование мобильных устройств iPhone и телефонах, работающих на платформе Android, принадлежащей Google.

Слушания продляться примерно три месяца. Суд мог бы отклонить аргументы правительства или назначить радикальные меры по исправлению ситуации, такие как разделение бизнеса Google или изменение методов ее работы. Каким бы ни был результат, решение почти наверняка будет обжаловано любой из сторон, что потенциально затянет дело на годы.

Дело Вашингтона против Microsoft, возбужденное в 1998 году, завершилось мировым соглашением в 2001 году после того, как апелляция отменила постановление о разделении компании.