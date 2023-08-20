По цене, аналогичной официальной док-станции, Sabrent имеет важное преимущество - М.2

Sabrent выпустила улучшенную версию своей первой док-станции Steam Deck – DS-SDNV, которая уже доступна на Amazon. Это устройство, также называемое «Sabrent 7-в-1 Steam Deck Dock со слотом для SSD M.2», сочетает в себе довольно много функций в знакомом форм-факторе подставки для устройства.

Sabrent DS-SDNV не ограничивается использованием Steam Deck. Утверждается, что она одинаково хорошо подходит для стыковки с ROG Ally или другими устройствами USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort Alternate (DP Alt) для вывода через HDMI 2.0 (HDCP 1.4). Поддерживаются Linux, Windows и macOS.

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Если у вас есть совместимое устройство / ОС, здесь предлагается довольно много удобных возможностей расширения. В док-станции доступны следующие порты:

HDMI 2.0

USB 2.0

Два USB 3.2

USB Type-C PD 3.0

Гигабитный Ethernet RJ45

Более медленный USB-порт может быть идеальным для мыши/клавиатуры, а более быстрые порты можно использовать для передачи данных или других высокоскоростных периферийных устройств. Наличие проводного гигабитного сетевого порта также может быть полезным, так как у него, как правило, более высокая надежность, скорость и меньшая задержка по сравнению с беспроводным подключением.

Основная фишка Sabrent DS-SDNV — внутри него может поместиться твердотельный накопитель M.2. Под основанием устройства пользователи могут снять защитную панель и установить диск M.2 по своему выбору. Похоже, что она поддерживает твердотельные накопители любого размера длиной до 80 мм (M.2 2280).

Слот M.2 док-станции одинаково подходит для дисков M.2 SATA или NVMe. Заявленная максимальная скорость составляет 5 Гбит/с, поэтому похоже, что здесь не будет преимущества в скорости, предлагаемого опцией NVMe. Если вам нужно больше места для хранения с высокой скоростью, возможно, вам лучше заменить внутренний твердотельный накопитель M.2 2230 Steam Deck.

Наконец, у Sabrent есть несколько слов о качестве сборки док-станции. Компания сообщает, что док-станция прочная, но минималистичная, чтобы гармонировать с вашим декором. Кроме того, на док-станции имеются нескользящие накладки против царапин.

Док-станция Sabrent 7-в-1 Steam Deck со слотом для твердотельного накопителя M.2 DS-SDNV в настоящее время продается на Amazon по цене 84 доллара. Это намного дороже, чем цена первой версии док-станции Sabrent Steam Deck Dock (без слота M.2). Тем не менее это примерно та же цена, что и у оригинальной док-станции Valve Steam Deck.