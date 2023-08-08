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Nvidia представила RTX 4000 и 5000 для рабочих станций
Nvidia добавила четыре SKU в свою линейку профессиональных графических процессоров

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Nvidia представила три высокопроизводительные профессиональные видеокарты на базе архитектуры Ada Lovelace для рабочих станций, а также профессиональный адаптер серверного уровня, который можно использовать как для удаленной графики, так и для легких приложений ИИ. Их выпуск завершает переход семейства высокопроизводительных продуктов Nvidia ProViz на новейшую архитектуру Ada Lovelace.

Для решения требовательных к производительности профессиональных графических приложений, таких как автоматизированный дизайн и создание цифрового контента, Nvidia добавляет три новых продукта: RTX 4000 20 ГБ, RTX 4500 24 ГБ и RTX 5000 32 ГБ на основе архитектуры Ada Lovelace. Кроме того, Nvidia выпускает устройство для центров обработки данных L40S с 48 ГБ памяти.

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Новая видеокарта Nvidia RTX 4000 20 ГБ для рабочих станций во многом похожа на RTX 4000 SFF, выпущенную несколько месяцев назад, но использует полноценную плату, хотя и поставляется с однослотовой системой охлаждения и рассчитана на 130 Вт. Она оснащена графическим процессором AD104 с 6144 ядрами CUDA, который имеет более высокую тактовую частоту по сравнению с вариантом SFF и, таким образом, обеспечивает вычислительную пропускную способность до 26,7 FP32 TFLOPS, что сравнимо с вычислительной производительностью Nvidia GeForce RTX 4070. Эта видеокарта будет предлагать более высокую производительность, чем у RTX 4000 SFF по той же цене в 1250 долларов.

Также компания выпустит Nvidia RTX 4500 24 ГБ с графическим процессором AD104 с 7680 ядрами CUDA, который обеспечивает вычислительную производительность до 39,6 FP32 TFLOPS, что на уровне GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта ProViz рассчитана на мощность до 210 Вт. Продукт поступит в продажу в октябре по цене 2250 долларов.

Еще одна видеокарта — это Nvidia RTX 5000 32 ГБ, основанная на сильно урезанном графическом процессоре AD102 с 12 800 ядрами CUDA, который обеспечивает вычислительную производительность 65,3 FP32 TFLOPS. Это устройство находится ниже флагманской RTX 6000 Ada, и колоссальная разница в производительности между двумя устройствами означает, что со временем Nvidia может предложить еще один продукт, который будет находиться между этими моделями. RTX 5000 32 ГБ будет стоить 4000 долларов, а RTX 6000 48 ГБ Ada – 6800 долларов.

Новые устройства для рабочих станций будут использоваться такими компаниями, как Boxx, Dell, HP, Lenovo и Lambda, в своих новых рабочих станциях этой осенью. Кроме того, эти платы будут доступны у реселлеров Nvidia, таких, как Arrow и Ingram, у таких AIB-поставщиков, таких как Leadtek, PNY и Ryoyo.

Также Nvidia выпустит карту L40S Ada для центров обработки данных, которая использует графический процессор AD102 с 18 176 ядрами CUDA, обеспечивающую колоссальные 91,6 FP32 TFLOPS, что соответствует производительности RTX 6000 Ada. 

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#nvidia #ada lovelace
Источник: tomshardware.com
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