Это первая низкопрофильная видеокарта из линейки GeForce RTX 40 для сборок HTPC

Любители HTPC и все, кого могла бы заинтересовать низкопрофильная видеокарта серии GeForce RTX 40, должны были искать альтернативы для своих компактных сборок, потому что до сих пор такой видеокарты не существовало. Тем не менее Gigabyte не стоит на месте. На этот раз компания решила добавить первый (и пока единственный) низкопрофильный графический процессор Ada Lovelace в свою линейку продуктов.

Официально названная GeForce RTX 4060 OC Low Profile 8G (GV-N4060OC-8GL), карта имеет размеры 182 x 69 x 40 (Д x Ш x В) мм. В любом случае, это карта меньшего размера, чем стандартная GeForce RTX 4060, хотя она занимает два слота расширения.

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Новая карта Gigabyte также может похвастаться специально разработанной системой охлаждения с тремя вентиляторами, поддерживающими поток воздуха, и медными тепловыми трубками, непосредственно контактирующими с графическим процессором. Немного необычно видеть карту низкопрофильную видеокарту с тремя вентиляторами. Данная система охлаждения может позволить эффективно охлаждать устройство, установленное в тесном корпусе.

Видеокарта имеет заводской разгон, хотя и консервативный — Gigabyte подняла тактовую частоту ядра до 2475 МГц, что на 15 МГц выше эталонной частоты NVIDIA (2460 МГц). Возможно, вы сможете выжать больше МГц из графического процессора, хотя нужно убедиться, что HTPC имеет для этого достаточное охлаждение.

Помимо размера и заводского разгона, эта видеокарта в остальном соответствует характеристикам оригинальной GeForce RTX 4060 от NVIDIA — 3072 ядра CUDA, 96 ядер Tensor, 24 ядра RT, 96 TMU, 48 ROP и 8 ГБ памяти GDDR6, привязанной к 128-битной шине для пропускной способности памяти 272 ГБ/с. И, конечно же, она поддерживает DLSS 3, которая является эксклюзивной для серии RTX 40.

Пока нет упоминания о том, когда низкопрофильная видеокарта Gigabyte RTX 4060 будет доступна для покупки и сколько она будет стоить. Для справки: компактная видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC с двумя вентиляторами продается на Amazon за 299,99 долларов.