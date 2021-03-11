AMD Nashira Point — кодовое имя новых графических процессоров
Пользователь WinFuture (Roland Quandt), периодически балующий компьютерную общественность свежими инсайдами, поделился перечнем кодовых имен новых графических чипов AMD. В него войдут отдельные ядра Nashira Point XTX, Nashira Point XT, Nashira Point XL, Nashira Point GLXTA и Nashira Point GLXL.
реклама
Зарубежные журналисты предположили, что Nashira Point может ссылаться на Navi 21 — серию высокопроизводительных графических процессоров, используемых в видеокартах Radeon RX 6800, RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.
Первый раз Nashira Point A0 фигурировал в январе в официальной документации организации USB-IF. Спустя несколько недель в базе данных стратегии Ashes of the Singularity неожиданно появился GPU Nashira Summit. К сожалению, ни одна из утечек не содержала другой полезной информации о возможном использовании и производительности Nashira Point / Nashira Summit.
реклама
По словам WinFuture, список больше, чем на первый взгляд. Графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах (XTX, XT и XL) для игровых видеокарт, а также GLXTA и GLXL вероятно для профессиональных ускорителей Raden Pro. Еще один чип Nashira Creek XM станет основой для мобильных продуктов.
Помимо теории о Navi 21, AMD Nashira Point может относиться к следующему поколению Navi на основе архитектуры RDNA3. Хотя пока данную информацию стоит воспринимать на уровне слухов и ждать новых утечек со стороны AMD.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила