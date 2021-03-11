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Пользователь WinFuture (Roland Quandt), периодически балующий компьютерную общественность свежими инсайдами, поделился перечнем кодовых имен новых графических чипов AMD. В него войдут отдельные ядра Nashira Point XTX, Nashira Point XT, Nashira Point XL, Nashira Point GLXTA и Nashira Point GLXL.

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Зарубежные журналисты предположили, что Nashira Point может ссылаться на Navi 21 — серию высокопроизводительных графических процессоров, используемых в видеокартах Radeon RX 6800, RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.

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Первый раз Nashira Point A0 фигурировал в январе в официальной документации организации USB-IF. Спустя несколько недель в базе данных стратегии Ashes of the Singularity неожиданно появился GPU Nashira Summit. К сожалению, ни одна из утечек не содержала другой полезной информации о возможном использовании и производительности Nashira Point / Nashira Summit.

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По словам WinFuture, список больше, чем на первый взгляд. Графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах (XTX, XT и XL) для игровых видеокарт, а также GLXTA и GLXL вероятно для профессиональных ускорителей Raden Pro. Еще один чип Nashira Creek XM станет основой для мобильных продуктов.

Помимо теории о Navi 21, AMD Nashira Point может относиться к следующему поколению Navi на основе архитектуры RDNA3. Хотя пока данную информацию стоит воспринимать на уровне слухов и ждать новых утечек со стороны AMD.