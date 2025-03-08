Гаджет с ИИ следит за настроением и здоровьем животных.

Фото: PetPhone; Infinix; Xiaomi; Samsung



На прошедшей в Барселоне выставке MWC 2025 компания GlocalMe представила PetPhone — первый в мире смартфон, разработанный специально для питомцев. Компактный гаджет крепится на ошейник кошки или собаки и позволяет хозяевам оставаться на связи со своими любимцами, где бы они ни находились. Устройство оснащено искусственным интеллектом, способным анализировать звуки, издаваемые животным, и определять его эмоциональное состояние. Если питомец начинает беспокоиться, владелец может тут же вмешаться — например, позвонить через функцию PawTalk и успокоить его голосом или включить расслабляющую мелодию прямо с телефона.



PetPhone предлагает гораздо больше, чем просто общение. Благодаря встроенным технологиям GPS, aGPS, LBS, Wi-Fi, Bluetooth и системе Active Radar хозяева могут в реальном времени следить за местоположением своего питомца. Функция PawTrack строит маршрут передвижения животного, а опция геозоны отправляет уведомление, если питомец покидает заранее заданную территорию. Даже в темноте найти четвероногого друга не составит труда: гаджет оснащен подсветкой, а при необходимости можно активировать рингтон, чтобы ориентироваться по звуку. Еще встроенные датчики отслеживают активность питомца, а искусственный интеллект анализирует данные и предупреждает о возможных отклонениях.



GlocalMe пошла еще дальше, создав для пользователей PetPhone специальную социальную платформу. Теперь владельцы могут завести профиль своего питомца, делиться полезными советами по уходу, получать информацию о тарифах устройства и даже устанавливать напоминания — например, о визите к ветеринару или обработке от паразитов. Корпус гаджета защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Пока точная дата старта продаж и стоимость PetPhone остаются неизвестными, но разработчики уверяют, что устройство будет доступно по всему миру.