По данным известного аналитика TF Securities International Мин-Чи Куо, особенностью смартфона Xiaomi 16 Pro, выход которого намечен на конец 2025 года, станет металлическая рамка, созданная с использованием технологии 3D-печати.

Фото Xiaomi

По данным известного аналитика TF Securities International Мин-Чи Куо, особенностью смартфона Xiaomi 16 Pro, выход которого намечен на конец 2025 года, станет металлическая рамка, созданная с использованием технологии 3D-печати. Для реализации этого проекта Xiaomi сотрудничает с китайским производителем Bright Laser Technologies. Такой подход обещает сделать устройство легче и улучшить его систему охлаждения.



Однако переход на 3D-печать сопряжен с определенными сложностями. Процесс формирования деталей слой за слоем требует больше времени, чем традиционные методы, а стоимость производства остается выше. Тем не менее, Мин-Чи Куо уверен: если преимущества в виде уникального дизайна и улучшенных характеристик окажутся решающими, 3D-печать станет новым трендом в индустрии смартфонов. Он проводит параллель с историей Apple, когда использование станков CNC для создания монолитных корпусов MacBook сначала казалось непрактичным, но со временем доказало свою состоятельность.



Параллельно с этим Xiaomi активно работает над расширением своей экосистемы. Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о трех новых устройствах компании, замеченных в базе данных сертификации 3C. Среди них — флагманский смартфон с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, что идеально соответствует слухам о Xiaomi 16 Pro, а также планшет с зарядкой на 120 Вт и смарт-часы с поддержкой eSIM и беспроводной зарядкой на 10 Вт.