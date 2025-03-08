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Apple проиграла апелляцию на $1,1 млрд из-за Batterygate

Скандал с батареями iPhone разгорается: британцы требуют компенсацию за тайное замедление устройств.
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Корпорация Apple может выплатить более $1,1 млрд в рамках коллективного иска, связанного с десятилетним скандалом Batterygate. Как сообщают источники, Апелляционный суд Великобритании отклонил попытку компании прекратить судебное разбирательство, что открывает путь к рассмотрению требований 24 млн британских пользователей.  

Поводом для иска стали события 2016 года, когда выяснилось, что Apple скрытно ограничивала производительность iPhone 6, 6 Plus, 6s, SE, 7 и их модификаций с изношенными аккумуляторами. Технология, названная «дросселированием», якобы предотвращала внезапные отключения устройств, но, по мнению истцов, заставляла владельцев покупать новые смартфоны или платить за замену батарей. Активист Джастин Гутманн, инициировавший иск в 2022 году, утверждает, что компания обязана была предупредить пользователей о последствиях, однако вместо этого манипулировала производительностью, что привело к замедлению работы приложений, сбоям камеры и другим проблемам.  

Ранее Apple признала ошибку, извинилась перед клиентами и временно снизила стоимость замены аккумуляторов в Великобритании и США. В 2020 году корпорация урегулировала аналогичный иск в Штатах, согласившись выплатить $500 млн, однако британское дело остается открытым. Участниками процесса автоматически станут владельцы подходящих моделей, проживающие в Великобритании, если они не откажутся от участия до 7 июня 2025 года через сайт iPhone Claim.  

Параллельно Apple продолжает сталкиваться с регуляторным давлением в других странах. Так, в начале марта бразильские власти потребовали легализовать загрузку приложений вне App Store, угрожая санкциями в случае отказа. Эти события подчеркивают растущие challenges для технологических гигантов, связанные с прозрачностью и соблюдением прав пользователей.  

Дата слушаний по британскому иску пока не определена, но решение суда уже называют прецедентом, который может повлиять на подход компаний к управлению жизненным циклом устройств.

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Теги

apple аккумулятор iphone 6 appstore компенсация iphone 7 права потребителей
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