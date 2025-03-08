Функция Nearby в 1Password подстраивает пароли под ваше местоположение — от талонов до полисов. Локально, удобно, но не для новых пользователей из РФ.

Компания AgileBits радикально упростила доступ к паролям в своём менеджере 1Password, представив функцию автоматической сортировки данных по геолокации. Теперь, оказавшись в аэропорту, пользователь сразу увидит на главном экране приложения привязанные к этой локации посадочные талоны, а в медицинской клинике — электронный полис, без необходимости прокручивать длинные списки или вспоминать названия сохранённых элементов.



Новая опция Nearby («Рядом») позволяет «закрепить» за логинами, паролями или документами конкретные места — от офиса до аэропорта. Для этого достаточно вручную отметить локацию на карте в интерфейсе 1Password или разрешить приложению определить текущее положение. Радиус действия настраивается индивидуально: от 15 метров для точечного доступа до 16 километров для охвата крупных объектов.



AgileBits подчёркивает, что данные о геопозиции не передаются в облако и не хранятся на серверах — поиск происходит локально на устройстве. Пользователи могут в любой момент отключить функцию в настройках, сохранив полный контроль над конфиденциальностью.



Идея родилась в экспериментальном разделе 1Password Labs, где тестируются «сырые» фичи, но после шквала положительных отзывов её доработали для массового релиза. Обновление уже доступно в мобильных и десктопных версиях приложения, однако для активации Nearby требуется активная подписка от $2.99 в месяц.



Примечательно, что функция особенно полезна в стрессовых сценариях: по данным компании, 68% пользователей теряют в среднем 2-3 минуты на поиск нужного пароля в аэропорту или больнице. «Это не просто удобство — это снижение человеческих ошибок», — комментирует обновление эксперт по кибербезопасности Эмили Роуз.



Однако для российских пользователей новшество останется недоступным: с 2022 года 1Password заблокировал создание новых аккаунтов в РФ, хотя старые подписки продолжают работать. Обновление уже можно загрузить в App Store и Google Play, но его реализация для десктопов пока требует ручной активации через настройки.