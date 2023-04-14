На севере посёлка Вестерборк, что расположен в Нидерландах, находится радиоастрономическая обсерватория, которая представлена массивом радиотелескопов под названием “Вестерборк” [Telescope WSRT]. В качестве антенн это оборудование использует решётки, позволяющие усиливать сигнал в определённых направлениях, а также подавлять помехи из других направлений.
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Источник изображения: Астронет
В 2016 году на данную группу радиотелескопов установили новую технологию фазированных антенных решёток [APERIF], которая расширила область действия телескопа и ускорила его работу. Благодаря этому обновлению астрономы смогли получить новые изображения быстрых радиовсплесков, которые пронзили соседнюю к Млечному Пути галактику Треугольника [NGC 598]. Отмечается, что все изображения гораздо более чёткие, нежели те, которые “Вестерборк” выдавал до модернизации решёток.
Благодаря новой технологии фазированных антенных решёток учёные впервые смогли определить максимальное количество невидимых электронов, которое содержится в галактике Треугольника. При этом другие результаты исследования указаны не были.
Быстрые радиовсплески могут быть обнаружены радиотелескопами на очень больших расстояниях, вплоть до 4 миллиардов световых лет, поскольку они являются очень яркими и входят в число наиболее заметных вспышек во Вселенной. Их изучение направлено на получение знаний о фундаментальном устройстве Вселенной, а именно о материи, из которой она состоит.