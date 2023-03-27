Ситуация вокруг боеприпасов с обеднённым ураном продолжает усугублять текущую мировую ситуацию.

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Британское издание Declassified UK сделало сообщение о том, что украинские войска обучаются применению боеприпасов с обеднённым ураном британскими и американскими инструкторами.

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Источник изображения: Reuters

Эту информацию подтверждает видеоролик пресс-службы минобороны Британии, в котором говорится, что “наставники” принялись знакомить наводчиков, заряжающих и командиров танковых подразделений с боеприпасами, в которых используется обеднённые уран и которые предназначены для танков Challenger 2.

Издание Declassified UK сообщило, что минобороны Британии впервые показало кадры того, как украинские танкисты обучаются использовать этот вид оружия, который является достаточно спорным и приводит лишь к нарастанию напряжённости в мировой политике.

Отмечается, что бойцы ВСУ слушают лекции от американских и британских военных о том, как их использовать. При этом, они изучают физические макеты боеприпаса, в которых отсутствует обеднённый уран.

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Поскольку такого рода обучение проводят не только военнослужащие Британии, но также и армии США, то эта ситуация может значительно повлиять на и так сложные политические отношения между НАТО и Россией.